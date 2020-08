Tormenta solar del 20 de agosto: puede haber cortes de internet y llamadas de teléfono

Una tormenta solar golpearía la Tierra el jueves o viernes y podría causar apagones y cortes en las telecomunicaciones. La tormenta fue anunciada por la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Según los expertos la tormenta podría causar interrupciones en los sistemas de generación y red eléctrica, las comunicaciones por satélite y las señales de radio.

La tormenta fue desencadenada por una eyección de masa coronal. La eyección ocurrió el pasado lunes. Algunas eyecciones pueden “golpear” la Tierra en solo 14 horas, mientras que otras pueden tardar varios días.

Según el SWPC, "la primera señal de que una eyección de masa coronal golpea el medio ambiente terrestre es el salto de densidad del plasma debido al paso de la onda de choque".

Además, el fenómeno espacial podría causar auroras polares alejadas de los polos. "Esta tormenta solar podría llevar las auroras a lugares como Northumberland y Norfolk del Reino Unido, Maine, Minnesota y Washington de los Estados Unidos, y hasta el sur de Nueva Zelanda y Tasmania", escribió la física del clima espacial, la Dra. Tamitha Skov en su cuenta personal de Twitter.

Direct hit or near miss? NASA & NOAA #solarstorm predictions show flanking impact at Earth either late on Aug 19 or midday Aug 20! Either way, expect #aurora possible to mid-latitudes. Also, amateur #radio & #GPS reception issues likely on Earth's night side once the storm hits! pic.twitter.com/AUlRrpQxOt