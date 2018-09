Todos quieren subirse al "tren Blockchain" pero pocos saben para qué

Pese a la desconfianza e incertidumbre normativa que generó la popularización de Blockchain, esas barreras lentamente empiezan a desaparecer. En ese contexto, el cuatro de cada cinco ejecutivos consultados tienen en curso iniciativas con blockchain.

Según un estudio de PwC denominado “Blockchain is here. What’s your next move?”, de ese 84% de los ejecutivos que reconoció tener proyectos, apenas el 15% remarcó que están “plenamente operativas”.

Blockchain, nacido en 2009, es un registro de las transacciones digitales que se basa en una gigantesca base de datos en la que están inscriptas todas las operaciones financieras realizadas con la divisa electrónica (bitcoin).

“Como cualquier tecnología disruptiva y que viene a cambiar un paradigma, al principio hay resistencia”, explicó Manuel Beuadroit, cofundador de Bitex y director de marketing, en diálogo con Infotechnology.com.

Según el trabajo, en un plazo de entre tres a cinco años, China superará a los Estados Unidos como desarrollador líder de blockchain.

De todos modos, la confianza e incertidumbre normativa fueron nuevamente identificadas por los ejecutivos consultados como las mayores barreras para su adopción en el sector de los negocios.

La investigación de PwC en la que encuestó a 600 ejecutivos de Australia, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Italia, Japón, Países Bajos, Singapur, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, EE. UU. se basó en blockchain y sus desarrollos y opiniones sobre su potencial aplicación.

De acuerdo al trabajo, a medida que los desarrollos de blockchain reconfiguran los negocios y el comercio, la investigación brinda una de las señales más claras sobre el temor que tienen las organizaciones de “estancarse”, mientras que los avances impulsan oportunidades de apertura global que incluyen: costos reducidos, mayor velocidad, transparencia y trazabilidad.

Una cuarta parte de los ejecutivos precisó sobre la existencia de un piloto de implementación de blockchain en curso (10%) o plenamente operativo (15%). Casi un tercio (32%) tiene proyectos en desarrollo y un quinto (20%) están en modo de investigación.

No obstante, más allá del entusiasmo que generan los números del trabajo, Beuadroit reconoció que “hay mucho ruido y humo respecto a las aplicaciones de blockchain". “Hay muchas versiones de que 'sirve para todo'. Pero en realidad no es así. Es cara, es lenta. Si querés sacar un data center por un blockchain no te sirve, por ejemplo”, subrayó.

Actualmente, se consideran a los Estados Unidos (29%), China (18%), Australia (7%) como los países que más avances tuvieron en el desarrollo de proyectos de blockchain. Sin embargo, dentro de tres a cinco años, los encuestados entendieron que China habrá superado a Estados Unidos, desplazando el centro de influencia inicial de este país y de Europa.

La encuesta de PwC reflejó también, la supremacía inicial de los desarrollos de servicios financieros en blockchain, con un 46%, que lo identifica como el sector líder en la actualidad.

Entre los sectores identificados por los encuestados con potencial emergente dentro de 3-5 años se incluyen: energía y servicios públicos (14%), atención médica (14%) y fabricación industrial (12%).

Para el trabajo de PwC, un buen diseño de blockchain no solo elimina a los intermediarios, sino que también reduce costos, aumenta la velocidad, alcance, transparencia y la trazabilidad para muchos procesos comerciales.

“Los mayores beneficios se materializarán a través de plataformas compartidas de la industria, pero el estudio señala que ello no sucederá sin empresas específicas que acuerden estándares comunes y operen juntas”, resalta el trabajo.

“Crear e implementar blockchain para materializar su potencial no es un proyecto de IT, sino que se trata de una transformación de modelos de negocios, roles y procesos. Requiere un objetivo empresarial claro, un ecosistema donde apoyarse y también reglas, estándares y flexibilidad para lidiar con el cambio normativo integrado”, sostuvo en un comunicado Norberto Montero, socio líder de Consultoría de PwC Argentina.

Uno de cada tres encuestados que informaron poca o ninguna participación, atribuyen la falta de progreso al: costo (31%), incertidumbre sobre dónde comenzar (24%) y problemas de management (14%).

Beuadroit, en cambio, insistió en que cada empresa debe hacer “un gran análisis previo para saber si esta tecnología representara una solución para sus problemas o si en cambio le agregará un inconveniente o dolor de cabeza”.

“Muchas empresas quieren hacer cosas pero no saben muy bien qué y cómo hacerlas mediante blockchain. Primero tienen que entender bien cuál es el problema a resolver. Hay pruebas de concepto pero todavía nadie termina de bajar a la realidad”, agregó.

Beuadroit añadió que “las aplicaciones hoy son más bien pocas” en torno a blockchain. “Muchas empresas no quieren ver que la aplicación de blockchain es bitcoin. Están queriendo pelear contra gigantes”, completó.

CA CARLOS ALTEA