Todos lo hacían gratis pero esta argentina lo convirtió en negocio: ya trabajan para Galeno y Sancor Seguros

La telemedicina está en un punto álgido en tiempos de coronavirus. Las tecnologías de la información y comunicación están transformando la forma de entender la salud, a través de un mundo hiperconectado en el que pacientes, profesionales y sociedad adquieren nuevos retos y protagonismos. Esta transformación crea un ecosistema, que se denomina salud conectada, dentro del cual la telemedicina adquiere especial relevancia cuando la distancia, no solo geográfica, es un factor crítico. Las teleconsultas, encuentros a distancia entre pacientes y profesionales de la salud, reducen los costes directos y sociales respecto a la práctica clínica habitual y para muchos son la única alternativa viable en tiempos de distanciamiento social.

En este segmento, que se espera que para 2026 se valore en más de US$ 175.000 millones, hay una empresa argentina que está dando que hablar. "Llamando al Doctor" es la app de medicina que conecta al paciente con el doctor. Recientemente, fue galardonada con el primer puesto en el Startup Challenge, un concurso organizado por Novartis e impulsado por NXTP que estuvo enfocado en empresas de salud y tecnología.

"Veía que todos los profesores atendia a pacientes todo el tiempo y me quede con la idea de solucionar ese conflicto porque querian hablar siempre fuera del horario de consultorio. Me obsesionó el problema y busque la forma de solucionarlo. Invertí US$ 12.000 de inversion propia para el MVP, aunque no sabía que era eso porque no tenia formacion en empresas ni negocios", explica Ingrid Briggiler, fundadora y CEO de Llamando al Doctor, en diálogo con Infotechnology. "Me metí en el mundo emprendedor y la primera inversión fue de la incubadora de Sancor Seguros, hace 4 años. Fundamos la empresa y empezamos a crecer de a poco", explica Briggiler, cuya empresa ya cuenta con 100.000 pacientes nuevos en los ultimos 3 meses. Briggiler abandonó su trabajo formal de jefa de residentes de ginecología en el hospital Millstein, para abocarse cien por ciento a la aplicación.

La inyección incial de capital por parte de la incubadora fue de US$ 350.000.

La gran oportunidad para la startup local se dio con el coronavirus, que aisló a los posibles pacientes y ponteció el uso de las herramientas digitales en general. La empresa creció 35 veces en términos de consultas en lo que va la de la pandemia.

¿Cómo funciona?

El servicio es, esencialmente, una forma de contactar médicos con pacientes de manera remota. "Es una plataforma donde medicos y pacientes hablan por videollamada sin intermediarios. Tenemos especializadades, turnos programados, hay médicos del staff y médicos del cliente", explican desde la empresa. La compañía se enfoca en el segmento B2B, es decir, de negocios a negocios (por sus siglas en inglés). En la actualidad, las tres especialidades que se encuentran disponibles son Medicina General, Obstetricia y Ginecología y Pediatría. La plataforma, que se encuentra disponible tanto en versión web como en aplicativo para celulares, prove al profesional médico de la historia clínica del paciente y de toda la información necesaria para realizar consultas a distancia.

Actualmente, la empresa argentina trabaja con clientes como Galeno, Sancor Seguros, SMG Life y Osdepym. "Nos encargamos del segmento de telemedicina en las empresa", resume Briggiler.

"Queres expandirnos en el futuro, cuando arrancamos ya pensabamos en América latina y hoy llegamos a 3.5 millones de usuarios potenciales. Queremos tener mas funcionalidades y no solo de llamadas y de comunicaicon sino tambien de agregar tecnología al monitoreo de los signos vitales", explica la CEO de la empresa, que nombra dos proyectos en este sentido en los cuales está trabajando: un chip de monitoreo de signos vitales y un sistema inteligente de envío de medicamentos a pacientes. El próximo destino de la compañía son los otros grandes mercados de la región: México y Colombia (en Brasil ya tienen presencia).

