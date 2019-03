Tiene una fortuna de US$ 1.600 millones, pero tuvo que tomar el Metrobus y lo festejó

Es una de las personas más ricas de la Argentina y, sin embargo, no lo suelen reconocer por la calle. Se trata de Marcos Galperín, CEO y cofundador de MercadoLibre -que el año pasado fue votado por sus pares como el líder empresarial más importante del país-, la empresa más valiosa de la Argentina: en febrero, tras conocerse resultados financieros positivos del último trimestre de 2018, el unicornio argentino, alcanzó la capitalización de mercado de US$ 20.000 millones. Esto significa que supera a la suma de las capitalizaciones de Galicia, Macro, Francés, Supervielle, Patagonia, Hipotecario e YPF juntas.

Además, la compañía comenzó a cotizar entre las 100 empresas de tecnología más importantes del mundo, el Nasdaq 100, en 2017, tras 10 años de cotizar en la bolsa neoyorquina. Y Galperín fue elegido, en ese mismo año, como una de las 50 personas que definieron los negocios a escala global por la publicación económica Bloomberg.

El empresario se ubicó este año como el cuarto argentino más rico del país, con US$ 1.600 millones, detrás de Paolo Rocca (US$ 4.100 millones) y Alejandro Bulgheroni (US$ 3.100 millones), Alberto Roemmers (US$ 3.000 millones). Galperín comparte posición con Eduardo Eurnekian y Gregorio Pérez Companc, de acuerdo al ranking Forbes de 2019.

Galperín: "Si les molesta que el aumento fue del 5%, MercadoLibre no es para ustedes" Las filtraciones son, cada vez más, un dolor de cabezas para las empresas. Y en compañías de base tecnológica, donde el know-how para grabar live-feeds no es un requerimiento técnico demasiado sofisticado, el riesgo es mayor. Algo de esto aprendió ayer MercadoLibre, la empresa fundada por Marcos Galperín, cuando experimentó un leak de una entrevista interna que le realizaron al CEO de la empresa.

Pero a veces el dinero no alcanza para evitar los problemas de transito o la necesidad de llegar a tiempo a una cita. Eso es lo que le pasó a Galperín hoy: con el transito cortado en el Bajo porteño a causa de la visita de los reyes de España a una de las sedes de Movistar Argentina -ubicada en San Telmo-, empresa telco de capitales ibéricos, no tuvo más remedio que utilizar el Metrobus que transita por la avenida Leandro Alem y Paseo Colón para llegar a su destino. ¿Cuál era? Justamente un encuentro protocolar con el rey Felipe VI luego de compartir con él un desayuno en el Palacio San Martín, en Retiro.

Galperin, quien en el pasado ha apoyado medidas del presidentre Macri aunque ultimamente ha tenido algunas rispideces por la ley de Software y la falta de reforma laboral, comunicó su viaje a la través de la red social Twitter y aprovecho la oportunidad para alabar el Metrobus del Bajo y cómo este reduce los tiempos de viaje para aquellos que viajan en colectivo. Es "la única forma de llegar en hora cuando desayunás con el Rey de España en el Palacio San Martín y, seguido, tenés la suerte de tener una charla con él en San Telmo", expresó el CEO del gigante regional del e-commerce.