Tiene 27 años y filtró un método para ganar US$ 1 M antes de los 30: la clave para ahorrar 80%

Un millonario de 27 años de Washington reveló cuál es su secreto para ahorrar más del 80% de su salario neto. Todd Baldwin de 27 años, gana US$ 615.000 anuales gracias a una combinación de ingresos de propiedades de alquiler, su trabajo en ventas de seguros comerciales y el dinero extra que gana como "mystery shopper".

Si bien la mayoría de sus ingresos provienen de las seis propiedades que posee con su esposa, Ángela, con las que ganan US$ 460.000 anuales en alquiler. Después de los gastos, incluidos los pagos de la hipoteca, los impuestos, los seguros y los servicios públicos, a la pareja le quedan alrededor de US$ 150.000 por año.

Pese a que su patrimonio neto "es de siete cifras", la familia no hace "muchas de las cosas típicas que la mayoría de la gente imagina que hacen los millonarios".

"Somos superfrugales", confiesa Baldwin, quien usa una alianza de goma de 12 dólares y comparte con su mujer un Ford Focus 2009. Debido a que mantienen sus gastos tan bajos, pueden ahorrar más del 80% de su salario neto. En particular, el millonario evita gastar dinero en dos cosas. En primer lugar, Baldwin no gasta en entretenimiento, como restaurantes y cine. Gracias a su trabajo como cliente misterioso, en el que le pagan por salir a cenar, ir de compras, ver películas e incluso visitar hoteles y casinos, y luego completar encuestas describiendo las experiencias. Ese empleo permite a Baldwin y a su esposa gastar tan solo alrededor de US$ 25 al mes en comida.

"Hay muchas empresas que quieren saber cómo están sus empleados y cómo está respondiendo el mercado a sus productos", explica. "Por lo tanto, esas compañías contratan empresas de compras misteriosas para encontrar contratistas independientes como yo para que posen en su establecimiento como clientes habituales, compren el producto o servicio y luego informen al respecto", relata.

"Otra cosa en la que nunca gastaré dinero es en tarifas innecesarias de cuentas bancarias o tarifas de tarjetas de crédito", detalla Baldwin, que tiene 13 tarjetas, pero siempre realiza los pagos a tiempo para evitar cargos.

Lo único en que a Baldwin le gusta derrochar es en algo para Angela, si ella se lo permite. "¡Mi esposa es más comedida que yo!", asegura el millonario en declaraciones a CNBC, recordando que hace un par de años, le compró un bolso por unos US$ 500, pero la mujer la cambió por una cartera de US$ 60 y luego invirtieron la diferencia.