Tabletas: récord de ventas pero hay desabastecimiento y así las podes traer a mitad de precio desde Miami

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del uso de dispositivos tecnológicos y aplicaciones de mensajería por la necesidad de las personas de mantenerse conectadas con el trabajo, familiares y amigos a partir de las medidas de aislamiento y distanciamiento social dispuestas.

En ese contexto, se creó una gran demanda sobre dispositivos puntuales como notebooks, celulares y televisores y también de otros que no contaban con tanto interés, al menos hasta el arranque de la pandemia.

Entre estos equipos aparecen las tabletas (o tablets) que, luego de su irrupción hace algunos años, su uso y demanda fue cayendo a contramano de lo imaginado, sobretodo, a partir de las nuevas funciones de productividad que poseen los smartphones.

No obstante, con el arranque de la cuarentena, las tabletas se transformaron en el dispositivo más comercializado, al experimentar en el segundo semestre del año un crecimiento en la demanda que alcanzó el 18,6 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Según un informe de la consultora IDC, en ese lapso se vendió un total de 38,6 millones de tabletas a nivel mundial.

De acuerdo al relevamiento, un tercio del total de las ventas fueron productos del gigiante estadounidense Apple, que colocó en el mercado 12,4 millones de iPads.

De acuerdo a la consultora, su éxito se debe a la posibilidad de conectarlo con un teclado físico, algo que lo convierte prácticamente en un ordenador, pero a un precio más accesible.

El segundo lugar del ranking de ventas lo ocupó el gigante surcoreano Samsung que, en total comercializó 7 millones de tabletas durante el segundo trimestre de 2020, cifra que registró un crecimiento interanual de 42,5%.

En el tercer puesto, en tanto, apareció el gigante chino Huawei, que comercializó 4,8 millones de unidades en el mismo periodo.

En tanto, la estadounidense Amazon ocupó el cuarto lugar (3,6 millones) y Lenovo el quinto (2,8 millones).

De este modo, el ranking con las cinco empresas que más tabletas vendieron según IDC en el segundo trimestre del año quedó así: Apple (12,4 millones de tabletas); Samsung (7 M); Amazon (3,6 M); y Lenovo (2,8 M).

Cómo comprar tabletas de una forma más barata

A raíz de las restricciones cambiarias, bajó la oferta de algunos productos en la Argentina y, por otro lado, aquello que llegan, lo hacen con precios muy altos.

Actualmente, existe en el país un sistema "oficial" para realizar compras en el exterior. Se trata del llamado sistema Puerta a Puerta y fue una de las puntas de lanza de la administración pasada, es decir, del gobierno de Mauricio Macri a partir de su decisión de liberalizar las compras en el exterior.

Desde su anuncio hasta la fecha, el programa tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras.

Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario. El sistema funciona con una franquicia sin impuestos de US$ 50, es decir, que el gravamen no corre en compras de hasta US$ 50.

Sin embargo, para compras superiores, existe un impuesto del 50% sobre el excedente. Además, las compras no pueden exceder el monto total de US$ 3.000.

Algunos inconvenientes

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte.

Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”.

Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial.

Las ventajas, según las propias empresas, radica en la mejora en los tiempos, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y el precio. Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores y con diferencia.

Una de esas empresas es ATuCasa.net. La empresa permite traer productos directo desde las tiendas e-commerce del exterior. Los pedidos llegan en 5 días y la empresa se ocupa de todos los trámites aduaneros. Según un relevamiento de Infotechnology, a través de este servicio se pueden ahorrar hasta $ 100.000 en productos de tecnología como notebooks.

Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior.

Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito.

A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

También aparecieron diferentes "trucos" que usaban los argentinos. Por ejemplo, se gestó el truco de dividir los gastos de la tarjeta y así poder afrontar mejor los costos de comprar en el exterior.

El truco fue viralizado por un grupo de argentinos que desde hace ya un tiempo se dedican a encontrar buenas ofertas en Amazon y compartir trucos para comprar mejor.

El truco consiste en aprovechar las dos o más tarjetas de crédito para divir los gastos y así poder afrontar mejor la compra. "Las razones pueden ser muchas, desde no tener limite suficiente en una, hasta querer cruzar los vencimientos en distintas fechas", explican desde la cuenta de Twitter del grupo.

"Si bien Amazon no tiene una forma directa para pagar una orden con 2 tarjetas, hay una alternativa. Se debe hacer con una de las tarjetas una 'carga de saldo' Ese saldo solo sirve para el sitio del país en el que lo hace", agregaron.

"Cuando van a hacer el pago de su compra, usan por un lado ese saldo cargado con la 1er tarjeta, y con la 2da tarjeta pagan lo restante", especificaron. De esa forma el precio final a pagar será menor, por una mejor tasa de cambio que aplican sus tarjeta de crédito. La alternativa es dejar pesos, con lo cual fijan el tipo de cambio al pagar con tarjetas VISA.

Siempre Amazon

Las tarjetas pre pagas de Amazon se pueden cargar y utilizar desde el mismo sitio web de la empresa. Se pueden cargar hasta 5.000 euores y no hay límite ni para la cantidad de veces que se puede cargar ni para su uso.

No se aplican comisiones y puedes utilizarlo hasta 10 años a partir de la fecha de recarga.

También es posible que Amazon devuelva impuestos. En particular, tasas de importación, lo que permite hacer las compras en pesos (cuotizables) y que la empresa devuelva parte de los impuestos.

La devolución se hace directamente a la cuenta de Amazon del usuario por lo que es posible juntar esos reintegros para hacer nuevas compras.

Los usuarios argentinos también se volcaron a Amazon España como alternativa más fácil para comprar productos, en particular, notebooks. Pero a partir de esta nueva tendencia, las tablets vuelven a ganar terreno.