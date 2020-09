Súper cepo y ATP: ¿se podrá seguir comprando afuera o pagando Netflix?

El "super cepo" del Banco Central se ensancha cada vez más. Si bien aún no llegó a prohibir la compra del cupo mensual de US$ 200, cada vez cierra más caminos para llegar a él.

La última novedad es que aquellos empleados que cobran, a través de sus empresas (que se anotaron), la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) no podrán comprar dólares mientras reciban esta asignación especial.

Quedan flotando, a partir de la medida, varias preguntas sobre los consumos en dólares con tarjeta. ¿Entran en el cupo? ¿Se podrá seguir haciendo consumos vía tarjeta en dólares, tanto de productos como servicios?

La respuesta corta es que sí, se podrá seguir consumiendo. Fuentes cercanas al Banco Central confirmaron que las restricciones para comprar dólares son solo para el atesoramiento más no para los consumos a través de tarjetas de crédito y débito.

El problema, claro, está, es que aquellas personas que compraban dólares para cubrir estos gastos, si reciben ATP, no podrán hacerlo más: ahora van a tener que pagar todos sus consumos en pesos o con los dólares que tuvieran de anteriores compras.

Pero, como se dijo, no hay problema para realizar consumos, sean compras afuera vía Amazon o algún marketplace similar o se trate de servicios digitales como Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, Google Drive, etcétera. Eso sí: estos gastos van a restar al cupo de dólares aunque no hay límites (es decir, si se consume US$ 1.000, resta cupo durante cinco meses).

¿Cómo pagar?

Está la posibilidad de pagar todo lo que se consume en pesos, y en ese caso, hay que pagar todos los impuestos además del pago en dólares: para pagar, hay que calcular el importe que llegue al dólar oficial. “La percepción será aplicable en la medida que se abonen en pesos las operaciones alcanzadas por el presente impuesto”, decía la resolución del impuesto PAÍS, pero este cargo viene detallado en la tarjeta. Ahora, hay que sumarle la nueva retención del 35%. En caso de pagar en dólares, no hay que pagar el impuesto PAIS (hay que dejarlo impago sacando el débito automático y pagando antes del vencimiento).

Una posibilidad extra es pagar el dólar a precio mayorista vía Plan V con un interés que, pagando en 2 cuotas, suma un interés total de 6,44%, según InfoViajera.