Sueldos anti inflación en Argentina: cómo cobrar en dólar digital y cuántos impuestos se ahorra

En medio de la crisis, las empresas argentinas no quieren perder sus talentos y se vuelcan a buscar métodos que hagan de los sueldos algo realmente sustentable y perdurable en el tiempo. La divisa es un bien muy preciado en el país, pero, ante el auge de las criptomonedas y las empresas de esta industria, después de los dólares, ¿qué hay de los pagos en criptomonedas?

Los empleadores saben lo que significa para un trabajador ganar una cantidad fija de una moneda inflacionaria. Pero pagar en dólares en Argentina no es tan fácil como parece. Por ejemplo, quienes facturan para el exterior, reciben sus pagos pero el banco pesifica los cobros en dólares a todos los argentinos que trabajan para empresas del exterior. Cuando el dinero gira a una cuenta en la Argentina, el banco convierte ese monto a pesos teniendo en cuenta el valor del dólar del Banco Nación. El banco llama a su cliente y le pregunta a qué se debe este ingreso. La persona debe acreditar que efectivamente hizo una exportación de servicio. Los trabajadores están obligados a retirar los pesos en un plazo de cinco días.

Por esto es que la opción de pago en criptomonedas podría ser viable para el trabajador argentino, sin embargo, la ley no es clara al respecto.

"En terminos generales, la ley de contrato de trabajo no te permite pagar mas de 20% del sueldo en especies; y si consideramos que una crypto es una especie, el pago con crypto no podria superar el 20%. Lo que habria q preguntarse es que pasaria si se pagase con una stablecoin cuyo subyacente sea pesos. O incluso si es una stablecoin como usdt con subyacente dolar: si el pago con usdt se considerase pagó con dólar, habria que analizar directamente si se puede pagar mas de un 20% del sueldo en dolares. Diferente es el cobro de honorarios que puede ser tranquilamente todo en especies", explica Marcos Zocaro, Contador Público y autor del trabajo titulado “El marco regulatorio de las criptomonedas en Argentina”.

"Se puede hacer la diferencia entre cobro de sueldos o cobro de honorarios ya que este último se puede cobrar libremente. En el caso de cobro de honorarios por exportación con cripto no hay dudas normativas: se debe liquidar divisas al tipo de cambio oficial (ingresar dolares, por mas que se cobre en cripto); pero en el cobro de exportación de servicios con crypto ahi la norma no es clara y en principio no se debería ingresar los dolares si se cobran en criptomonedas", aclara el letrado, aunque aclara que el BCRA igual podría llegar a tomar acciones.

¿Qué otras alternativas existen?

Una de las maneras que viene tomando más fuerza es usar empresas digitales de la nueva economía para este fin, así es cómo viene ganando fuerza N26 es el primer banco 100% digital en Europa.

Al operar directamente desde el teléfono móvil, no se necesita ir al banco ni entrar en ninguna página web. Todo se hace desde su app, aunque se puede ir a su web para registrarse y así hacerlo todo más cómodamente. La tarjeta N26 es la mejor para realizar pagos en el extranjero porque es gratuita y no tiene ningún tipo de comisión. Si bien el banco opera solamente en los países de Europa, hay una forma de usarlo desde Argentina. Antes que nada hay que tramitar el Pasaporte de alguno de los países. Luego, un celular para validar con la aplicación del banco (toma 8 minutos). Alguien que reciba la tarjeta de débito en Europa y no es necesario que sea el titular.

Western Union permite el envío y pagos en dólares en la Argentina. En el caso de querer retirar los dólares y convertirlos a pesos, la compañía de servicios financieros realiza la cotización según el valor del dólar MEP y no tiene en cuenta la cotización del Banco Nación.

Otra de las plataformas recomendadas es Girarg. El servicio es comúnmente usado para enviar dinero al exterior por la comunidad venezolana en la Argentina. También permite depósitos bancarios a países como la Argentina, Alemania, Bolivia, Chile, España, Francia, Uruguay, etcétera. La plataforma también posibilita transacciones de dinero entre empleadores y empleados. A pesar de la pandemia, Girarg atiende al público de lunes a viernes en sus 12 locales en Buenos Aires.

Los freelancers utilizan la billetera virtual Airtm. Hay que abrir una cuenta. La billetera está integrada por diferentes plataformas de trabajo como Freelancer. Muchos utilizan Airtm para comprar dólares con pesos argentinos ya que el ahorro en dólares dentro de la plataforma no tiene 30%, ni 35%, ni tampoco límite. Ni siquiera es necesario declararlos. “Creemos en tu libertad financiera para ahorrar en dólares sin ninguna limitación”, escribe la compañía. La plataforma actualiza todos los días las tasas de compra y venta. Se pueden ver acá.