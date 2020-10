Subieron las comisiones para comprar "dólar digital" y ahora tiene su propio cepo: qué pasó y cuándo bajan

Algo extraño pasando en el mundo de Bitcoin. Más allá de la fuerte especulación por el valor monetario de la tecnología, una serie de elementos están generandoque el hashrate o poder de procesamiento haya caído los últimos 4 días. Con la desaceleración de la minería, las transacciones tardan en confirmarse. Algunos usuarios pagan más en comisiones para acelerar sus transacciones y al mismo tiempo muchas se quedan trabadas.

Al parecer, el volumen de transacciones pendientes está saturando a muchos nodos cuyas mempool tienen un límite predeterminado de 300 MB. Con este elevado nivel de congestionamiento se ha producido un aumento en las comisiones por transacción. Por esa razón, las transacciones con bajas comisiones corren el riesgo de quedar rezagadas.

Due to the recent hashrate drop, Bitcoin nodes running the default 300MB mempool size are hitting their cap and have instituted dynamic minimum fee rates for relaying. Long story short, if you broadcast a 1 sat/vb transaction it may not get relayed. https://t.co/EVnOQX9T9M pic.twitter.com/WjIf14wEuL