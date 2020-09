Spotify gratis sin anuncios: 30 minutos libres por día, el plan para atraer más clientes

Spotify, el servicio de música streaming, fue una de las empresas ganadoras de la pandemia. La capitalización de mercado de Spotify también vale casi tres veces más que la de Warner Music Group, y cuatro veces más que la de Live Nation. En solo tres meses, creció más del doble. En este contexto, Spotify está trabajando en un nuevos features para que los usuarios continúen consumiendo música y podcasts en la plataforma.

Jane Manchun Wong, investigadora y experta en ingeniería inversa, descubrió que Spotify está trabajando en una nueva actualización con nuevas funciones para usuarios sin suscripción. Actualmente, solo pueden escuchar música con Internet y publicidades.

Los suscriptores pagos pueden utilizar la plataforma sin necesidad de estar conectados a Internet. La nueva actualización permitirá que los usuarios con suscripción gratuita puedan escuchar 30 minutos de música sin conexión al día.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD