Son argentinos y quieren "repoblar la Patagonia": ofrecen sueldazos, alquiler y planean facturar $ 225 M en 2020

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas alrededor del planeta, que debieron agudizar su ingenio para lanzar nuevos productos y servicios para resignar al mayor porcentaje posible de sus ingresos.

En ese contexto, otras empresas debieron poner en stand by sus proyectos de expansión hasta que la situación se normalizara un poco, para luego retomar su incesante crecimiento.

En este segundo grupo se encuentra Patagonian, el desarrollador de software argentino, que confirmó el lanzamiento de un programa de Recursos Humanos para contratar a más de 100 nuevos empleados hasta 2022.

Pero eso no es todo, la idea principal de los creadores de este gigante del software es ayudar con una serie de interesantes beneficios a sus trabajadores que pretendan radicarse en la Patagonia. Una propuesta “tentadora” para aquellas personas que pretenden modificar su actual calidad de vida.

Sobre la historia de Patagonian

En 2011, Federico Hardziej, de 37 años, actual CEO de Patagonian, y Rodrigo Falcao, de 42, tomaron la decisión de crear en Gral Roca y Río Negro, una empresa local, pequeña de desarrollo de software. Tiempo después se unirían a ellos Debora Carrizo, de 44, -COO- y Eugenio Díaz Lis, de 44, actual director Comercia (CBO) de la empresa.

Tras su inicio modesto, Patagonian es actualmente la empresa privada de tecnología más grande de Patagonia, y cuenta con una plantilla laboral de 70 colaboradores especializados en tecnología e innovación que ofrece servicios a más de 15 países del mundo.

“Conocí a Rodrigo en Globant. Siempre me comentaba que quería volver a su terruño y hacer las cosas allá. Entendí que la zona del Alto Valle era una zona muy poco aprovechada y le ofrecí que nos juntáramos. Él y otros socios gestionarían la empresa desde allá, ocupándose de toda la parte productiva y yo me encargaría de la comercialización acá. Soy el único socio de la empresa que está acá, en Buenos Aires”, cuenta Díaz Lis, en diálogo con Infotechnology.

El modelo de negocios

Patagonian posee un neto corte exportador, más allá de brindar sus servicios a empresas locales como el diario de Río Negro, los gobiernos de Río Negro y Neuquén, Avantrip, y Banco Galicia, entre otros.

“Nuestro cliente en el exterior más emblemático es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de una red social denominado Conecta Empresas, que tiene por objetivo unir a pymes con potenciales clientes. Otros clientes son Sesame Street, 4Logik y distintas startups de una amplia diversidad de industrias como finanzas, entretenimiento, o del sector energético. Pero básicamente, el 90% de nuestros servicios los exportamos a los Estados Unidos”, añadió Díaz Lis.

La sede de Patagonian en Villa La Angostura

Actualmente, la compañía posee tres grandes locaciones en la Patagonia. Una gran oficina en General Roca, encargada del Software –que se está mudando-; otra sede en Cipoletti –que también se está yendo a Neuquén; mientras que la tercera se encuentra en Villa La Angostura, dedicada a los Recursos Humanos.

Patagonian cuenta con unas 20 personas trabajando de forma remota desde La Plata, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.

Sobre el lanzamiento del programa

La compañía de desarrollo de productos tecnológicos lanzó una iniciativa de generación de empleo que se extiende hasta 2022 denominada “Living”, que contempla un programa de facilidades a los profesionales aspirantes a radicarse en la región sur de Argentina para obtener una mejora en su calidad de vida.

Los ejecutivos tenían previsto lanzar el proyecto de captación de talento desde el año pasado, y justo cuando se iba a anunciar formalmente se frenó por el arranque de la pandemia.

“Entre 2020 a 2022 queríamos contar con otras 100 personas más y para pasar a tener una plantilla que rondara entre los 150 y 180 recursos. Hay talento en la región, pero también vale la pena multiplicarlo”, explicó Díaz Lis.

En ese sentido, una de las propuestas integradas en este plan Living de “repoblamiento de La Patagonia” es ofrecerle a sus trabajadores el concepto de una “mejor calidad de vida”.

“En principio queríamos que los profesionales que se habían ido, regresaran. Es decir, queríamos repatriarlos. Luego entendimos que también podríamos incluir a aquellas personas que quieren cambiar su estilo de vida. Cuando íbamos a lanzar el programa, justo salió la pandemia.

Todos los detalles de “Living”

El programa contempla facilidades de radicación temporal o permanente a profesionales que deseen instalarse en el sur del país.

La sede de Patagonian en Cipoletti.

La iniciativa está destinada a programadores y profesionales de la industria que busquen “vivir una experiencia en un entorno natural, con el mejor índice de calidad de vida del país, y desafíos laborales internacionales”.

El programa consta de 2 modalidades: la estadía “temporal”, que permite explorar la oportunidad durante un mes antes de tomar la decisión de radicación.

Y la “Relocación”, que implican las facilidades necesarias para la estadía permanente del aspirante y su grupo familiar.

En ambos casos, los candidatos deberán contar con al menos 3 meses de trabajo en la organización para aplicar al programa.

Pero la empresa también extiende la cobertura a localidades cercanas como Bariloche o Neuquén capital.

Federico Hardziej, CEO de Patagonian

“En Patagonian apostamos a complementar dos conceptos que son: el talento y la calidad de vida. Si logramos hacer convivir a ambos en un entorno de trabajo, podemos ofrecer un diferencial importante tanto a nuestros clientes como a nuestros equipos. Y en este sentido, las ciudades patagónicas ofrecen altos estándares de calidad de vida”, remarcó Federico Hardziej, CEO de Patagonian.

Patagonian ofrece la radicación en las ciudades donde poseen sede: General Roca y Cipolletti, en la provincia de Río Negro, y en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén.

La actual búsqueda de Patagonian

Díaz Lis destacó que la empresa siempre está tras la búsqueda de talento, incluso, cuando aún un puesto no fue siquiera creado.

“Si vemos que se trata de una persona valioso o talentoso, mucho más. Actualmente tenemos la búsqueda abierta para 5 o 10 puestos específicos con roles diferentes como, pueden ser desarrolladores, programadores, y gente encargada de usabilidad. Pero también buscamos senioritis. Nuestros sueldos se ubican por encima del promedio de los publicados por la Cámara de Software. Es decir, no hay una diferencia de precios respecto a los que cobrarían en cualquier lugar de la Capital”, precisó.

En ese sentido, añadió que desde la empresa también intentan brindarle incentivos debido a que el costo de vida no es del todo barato en el Sur.

Eugenio Díaz Lis, CBO de Patagonian.

“Quizá el alquiler es más barato, pero después el costo de vida se compensa con otros items. Somos una empresa a nivel salarial está por encima de lo que ofrece la Cámara de Software. Creo que somos más que competitivos”, añadió.

Según el sitio de búsqueda de empleo online Glassdoor, el sueldo promedio de un Desarrollador oscila en los $ 65.000 mensuales; mientras que el de un Programador alcanza los $ 59.000, por ejemplo, aunque en ambos rubros siempre son para el área del Gran Buenos Aires. Aunque por otro lado, en el sector de tecnología hay puestos de hasta $ 200.000.

Otras ventajas al mudarse

“El período de prueba es a costo nuestro, que incluyen las facilidades para la relocación. Vamos a dar incentivos para ese tipo de pruebas”, explicó Díaz Lis.

La búsqueda de Patagonian es que los interesados “demuestren el interés de trabajar” en la empresa.

“Será una prueba para los interesados, pero también para nosotros. El período de facilidades se estima que alcanzará los tres meses aproximadamente”, precisó.

Sobre el inicio de la pandemia

Debora Carrizo, COO de Patagonian

Desde Patagonian remarcaron que a nivel operativo no a la empresa no le pasó nada con el inicio de la cuarentena. “Como algunas personas manifestaron algún tipo de miedo o inquietud enseguida decidimos que todos trabajáramos desde las casas. A nivel negocio se cayeron un par de contratos, y algunos que iban a arrancar, pararon la pelota. Pero en líneas generales no sufrimos lo mismo que otras empresas y otros rubros”, precisó.

En ese sentido, el ejecutivo estimó que en lugar de mantener la tasa de crecimiento a un ritmo anual de 60% como se había estipulado el año pasado, en este 2020 factiblemente Patagonian crecerá entre un 20% o 30%.

“El 2019 lo cerramos con una facturación de US$ 2 M y la idea era cerrar este 2020 con una cercana a los US$ 3.300.000 M. Sin embargo, a partir de lo ocurrido, creemos que nuestra planificación rondará los US$ 2,5 M, aunque esa cifra también la vamos a analizar próximamente”, graficó Díaz Lis.

En ese sentido, enfatizó que desde Patagonian quieren mantener el ritmo de facturación en el orden a los US$ 3.300.000. “Fue tremendo esto, algo inesperado. Pero queremos seguir siendo optimistas y ambiciosos”, añadió.

Los próximos pasos

Rodrigo Falco, CTO de Patagonian

Patagonian volverá a reanudar su deseo de impulsar Vaca Muerta. “Era una de las industrias que decidimos empezar a atacar en 2020. Creemos que el petróleo y Vaca Muerta iban a tener una explosión. 2020 nos dio un cachetazo, pero por suerte no nos agarró muy invertidos. No obstante, creemos que por la influencia del dólar criollo, y la vuelta a la normalidad en los próximos meses, seguiremos impulsando la zona”, adelantó.

Remarcó que la empresa también pretende “fomentar el conocimiento en la zona”, con la realización de cursos en distintas universidades, al tiempo de trabajar y apoyar a los gobierno regionales en diferentes servicios.

Con la mente puesta en el fin de la pandemia

Desde Patagonian remarcaron que la actual cuarentena dejará un montón de productos y proyectos que “tendrán que ver con lo remoto”.

“Habrá una descentralización más grande y nosotros seremos beneficiados. No es lo mismo tener 15 oficinas de cercanía, que cubren mucho más espacio que dos grandes. Por lo demás, también habrá mucho de E-Learning, comunicación a distancia, y distribución del retail. En tecnología, habrá más trabajo remoto y homeworking”, completó.

Otros proyectos

Además de exportar software, Patagonian se dedica a realizar cuestiones de fomento en la región como, por ejemplo, un curso en la Universidad de Comahue, que enseña sobre Desarrollo Full Stack. “Actualmente hay más de 60 personas haciendo el curso”, detalló.

La empresa también suele llevar a diferentes personalidades del mundo del desarrollo tecnológico al sur para brindar conferencias. En el transcurso de los últimos años fueron exponentes de Satellogick, Movistar e Ingenia, entre otros.