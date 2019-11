Solo por un día, Apple regala US$ 200 para que compres lo que quieras: cómo acceder

Apple lanzó su promoción para el próximo Black Friday, la fecha de compras que comenzará el próximo 29 de noviembre y durará hasta el siguiente lunes.

Este año, la empresa de la manzanita ofrecerá vales de regalo de US$ 200 a todos aquellos que compren una serie de productos en promoción. La promoción también está disponible en Europa.

Si bien la compañía no específica que productos habrá que comprar para acceder a las tarjetas de regalo, está claro que serán los últimos iPhone, iPad o Mac lanzados este año.

Una vez que comience la promoción también se sabrá el mínimo que habrá que gastar para acceder a los regalos. Todos los detalles de la promoción se encuentran en el sitio web de Apple.

Un uso posible para esta tarjeta de regalo es sufragar más del 50% del costo del nuevo iPad de 10,2 pulgadas, que sale en total US$ 330; la mitad de el Apple Watch Serie 5 más barato (US$ 400); o una gran parte de los US$ 450 que cuesta un iPhone 8. Finalmente, la tarjeta de regalo cubre todo el precio de los Air Pods (los auriculares inalámbricos).

Cómo traerlos a la Argentina

Dado que hay que comprar directamente a través de la página de Apple, lo que hace falta en primer lugar, para aprovechar la promoción, es una dirección en los Estados Unidos.

Hay distintas plataformas que dan esta oportunidad. La más conocidas es Atucasa, que le da al interesado una dirección en Miami, Estados Unidos, donde mandar la compra. De hecho, lo interesante es pedir varias cosas y recibirlas todas en casa. Los envíos se cobran por kilo y los valores comienzan en US$ 35.

Otra posibilidad es utilizar el servicio Puerta a Puerta de Aerolíneas Argentinas. Lo que sucede en este caso es que el servicio cuesta bastante caro. Pero en la actualidad hay una tarifa promocional de US$ 12,95 por kilo para entregas dentro de la Ciudad de Buenos Aires.