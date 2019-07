Solo por hoy: aprovechá el único día de mega ofertas de EE.UU., comprá de todo y que llegue a tu casa

El cuatro de julio se celebra a menudo con viajes a la playa, barbacoas o picnics y fuegos artificiales nocturnos, pero las compras también se han convertido en un punto culminante de las vacaciones. Si bien la festividad es exclusiva del pueblo estadounidense, los argentinos se pueden sumar y aprovechar los diferentes descuentos en las tiendas en línea de los gigantes norteamericanos del e-commerce.

A través de estos descuentos que, además, se puede acumular con otras promociones como las de descuentos con cupones. Por ejemplo el caso de Honey. Disponible desde la tienda de apps de Google, y de forma gratuita, esta extensión para navegadores de internet permite a los usuarios acceder a todos los cupones de descuento que estén disponibles en ese momento; sin necesidad de hacer las búsquedas ni guardar cada uno hasta el momento de uso.

¿Cuáles son las mejores ofertas?

Algunas tiendas están ofreciendo muchos productos en oferta a partir de descuentos por categoría o agrupados. Por ejemplo, la tienda Wayfair tiene ahorros de hasta un 75% en categorías selectas, que incluyen utensilios de cocina para exteriores, almohadas decorativas, soportes para TV, muebles de dormitorio y más. Otro caso que ejemplifica esto en la reconocida tienda Target: donde hay hasta un 30% de descuento en muebles, 20% en trajes de baño, además de bicicletas, parrillas, sandalias y más (vale recordar que en el hemisferio norte actualmente transitan el verano) con un gran descuento este cuatro de julio.

Incluso Amazon se sumo a esta tendencia, solo que ofrece grandes descuentos en sus servicios más que en sus productos. A lo largo del mes de julio, los nuevos clientes pueden obtener Audible Escape (el servicio de audio-libros de la compañía) con más del 75% de descuento. Además, se puede ahorrar un 66% en sus primeros cuatro meses de Audible y ahorrar US$ 30 cuando se registra para una membresía anual.

Otras tiendas, no tan reconocidas, también sumaron muy fuertes descuentos a lo largo y ancho de su catalogo. Por caso, el sitio Colourpop tiene una oferta de 15% de ahorro en todos los productos de su sitio web.

En la tienda de New Balance se pueden encontrar zapatillas con descuento de US$ 10 en pedidos de US$ 75 o más, además de envío gratis con código BBQ.

La tienda de ropa femenina Marikmekko tiene una mega oferta de 15% de descuento en todos sus productos. En este caso, no se necesitan códigos ni gasto mínimo para aprovechar la oferta.

La tienda Saks Off Fifth es, acaso, la que tiene los descuentos (seleccionados) más agresivos. Hay productos en hasta 90% OFF.

También muchas tiendas de Gadget se subieron al furor de descuentos de julio. La SodaStream, por ejemplo, se puede conseguir con descuentos de hasta 40%.

El sitio de Acer, especializado en computadoras, presneta durante todo el mes un 20% de descuento en la venta de sus productos hot. Si bien esta promo es solo para las tiendas físicas, al final de esta nota se comenta un método que sirve para aprovechar la promo.

La tienda de Microsoft también tiene ofertas en computadoras portátiles, consolas Xbox, tabletas y accesorios por la promo del 4 de julio. Una de las mejores ofertas es la computadora portátil Dell XPS 15 9570 con un descuento de US$ 500 en su precio original.

¿Cómo conviene comprar desde Argentina?

Hay diferentes maneras de comprar productos del exterior y que lleguen en tiempo y en forma al país. La más común es a través del nuevo sistema de Puerta a Puerta, que maneja el Correo Argentino. Bajo este sistema las compras realizadas en el extranjero no pueden superar los US$ 3.000 y por su "especie y cantidad" no deben hacer presumir finalidad comercial. La resolución establece que la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto de 12 envíos de US$ 50 cada uno a lo largo de 365 días.

Aunque también otra alternativa y es acudir a alguna de las startups y compañías locales que se encargan de traer productos en el exterior.

Uno de ellos es ATuCasa. Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-Commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto.

}La plataforma, asimismo, también ofrece un panel de control donde el usuario puede ver el estado de su paquete, fotos y otros datos útiles como el peso y la fecha de entrega en destino. Además, la compañía está ofreciendo una promoción de US$ 10 de descuento en todas las operaciones que se hagan en el 4 de julio.

Otra alternativa es el sitio Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. A través de este sistema, se pueden aprovechar incluso las ofertas que sólo se aplican a locales físicos. A través de este sistema se puede conseguir, por ejemplo, un iPad de Apple a US$ 749 en lugar del precio estándar de US$ 1149.

También se pueden pedir los famosos Airpods 2 con estuche de carga inalámbrica a US$ 179 en lugar del usual US$ 199.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO