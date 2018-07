Solo 0,5% de los estudiantes de ingeniería pudo resolver estos ejercicios matemáticos

Hay pocas escuelas secundarias que preparan completamente a los alumnos para en, ocasiones, traumático paso hacia la universidad. Por eso el primer año de la mayoría de carreras termina convirtiéndose en un necesario filtro para dejar atrás a quienes no llegan con los conocimientos adecuados así como los que deberían cambiar de casa de estudios. Este hecho es particularmente evidente en las carreras de ingeniería, donde la exigencia en matemáticas es alta.

De los 40.000 alumnos que ingresan, solo 8.500 egresan seis años después: el 21%. Y el 40% deja la carrera luego del primer año. En este sentido es que los resultados que realizó el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (Confedi) no resultan sorprendentes.

Las pruebas, que comenzaron en 2014, buscaban detectar fortalezas y debilidades de los futuros alumnos. Hasta el año pasado, lo habían realizado 32.330 aspirantes a ingresar a la mencionada carrera en todo el país. El formato fue: voluntario, anónimo, online y bajo la modalidad multiple choice, con cinco opciones. De quienes llegaron al final, solo el 0,5% contestó correctamente la totalidad de las preguntas.

Cada una de las preguntas correspondían a una unidad didáctica que aparece en los planes de estudios de las secundarias argentinas: conjuntos numéricos, ecuaciones, funciones, relaciones trigonométricas y polinomios. De ellas, la más difícil fue la trigonometría: solo 19% respondió correctamente. La más “sencilla”, ecuación, con 20% de respuestas correctas.

Si se consideran los resultados por alumno, quienes respondieron bien el 60% o más de las consignas, es decir tres o más, no supera el 15% de los participantes. "El indicador de insuficiencia alcanza entonces a cinco de cada seis alumnos con título de nivel medio, que se muestran deficitarios en los requisitos mínimos indispensables para iniciar el cursado de las materias de primer año de ingeniería (álgebra, análisis matemático y física)", destaca el informe publicado por Infobae.

No es, desde ya, una prueba fácil y está pensada para alumnos cursando matemáticas. Por eso las preguntas apuntan especialmente a quienes tienen un contacto diario con las matemáticas. Es esta:

"El primer año termina siendo un filtro natural. Muchos alumnos que llegan sin las competencias necesarias terminan autoexcluyéndose porque sienten que no pueden y los que continúan, se atrasan. No solo el problema está en matemática. También se ve en comprensión lectora. Les va mal porque no entienden la consigna", indicó Roberto Giordano Lerena, presidente del Confedi, ante el requerimiento del medio citado.

Un detalle que a algunos les podría llamar la atención: entre los resultados no se detectaron diferencias entre alumnos de escuelas técnicas y los que concurren a otro tipo de establecimientos –de hecho, fueron marginalmente más bajos en los primeros, 0,48% contra 0,55%. "No tenemos reportes de especialistas que expliquen el tema. De hecho, se debatió en distintas jornadas y ahora hay académicos que comienzan a estudiar el fenómeno", indicó Giordano Lerena.

Como un comienzo de solución, desde el Cofedi hace dos meses presentaron un plan para cambiar el enfoque en el dictado de las matemáticas: se pasa de la enseñanza de contenidos al desarrollo de habilidades, con un foco especial en cada estudiante. Para lograrlo, la propuesta incluye un programa masivo de capacitación que incluirá a 300 docentes de 110 facultades de todo el país y tendrá talleres, conferencias, material digital para descargar y una evaluación a fin de año.