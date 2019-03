SimpleEat: vieron el negocio en "congelar todo" y ya facturan $6 millones

Simpleat creó una solución para la clásica pregunta de todos los días: ¿Qué comemos hoy? Con una amplia variedad de platos que están precocidos y ultra congelados, sus usuarios pueden elegir de manera online su próxima comida y desentenderse de pensar un menú, salir a hacer las compras para finalmente cocinar. Lo único que hay que hacer es hervir la preparación durante 15 minutos y voilá: comida resuelta. “Surgió con el objetivo de poder solucionar las comidas de las personas. Vivimos totalmente acelerados y llegamos al final del día cansados sin ganas de pensar qué comer. Vimos que había una necesidad por ese lado, porque siempre terminás comiendo lo mismo o algo poco sano”, explica Tomás Iakub (25) cofundador y CEO de Simpleat.

Iakub cuenta que el proyecto arrancó hace dos años con el foco puesto en solucionar el drama de la cocina, pero enviando los ingredientes culinarios a domicilio. Sin embargo, su modelo fracasó y junto a su socio Kenneth Sly (27) decidieron reinventarla empresa: hoy, venden a través de internet platos que están listos en 15 minutos con un proceso de producción que recuerda a la comida casera. “La gente compra online y se olvida de pensar en qué comer por 15 días. Podría decirse que vendemos tiempo libre, porque son horas por semana que la gente se ahorra. La cocción y el embolsado de los platos es al vacío para que se mantengan todas las propiedades de los alimentos y así evitamos usar conservantes y aditivos”, relata Iakub. Si bien su familia venía del rubro gastronómico, Iakub cuenta que su paso previo en los negocios había transcurrido por otro lado: una empresa que vendía “palitos de selfie” y un trabajo en el área de Innovación de Quilmes. Kenneth, en tanto, trabajaba en la consultura Delloite. Fue a través de un amigo en común que se conocieron y desde el principio supieron que querían hacer algo ligado a la gastronomía: Iakub se ocuparía de las ventas y el marketing, y Sly, de los números.

“Entendemos que la escalabilidad del negocio se la da el e-Commerce. En ese canal somos un restaurante con mesas ilimitadas. El próximo paso es brindarles más opciones a las personas: envíos, locales y puntos de pick up, ya que lo importante es que el cliente pueda elegir”, asegura el CEO. Al principio, lo más importante para ellos fue entender cuál era el modelo de negocios y cómo lo iban a escalar. Sumado a esto, el hecho de innovar dentro de una categoría y no tener “alguien a quien copiar o preguntar” les fue “subiendo la vara”, según cuentan. “La primera traba fue que con un crecimiento tan rápido (NdR: arrancaron con 100 platos mensuales en diciembre de 2017 y un año después la cifra subió a 6.000) es difícil organizar una base sólida para seguir creciendo. Armar un equipo, empezar a delegar y tener cabezas responsables en cada área”, confiesa Iakub.

Pero eso no fue lo único: desarrollar una plataforma acorde a su negocio también fue un gran desafío. “El sistema anterior había fracasado: habíamos invertido US$ 10.000 en algo que no nos había servido. En este nuevo Simpleat empezamos con el pie derecho y buscamos un modelo escalable en el marketing digital, es decir, traer clientes a un costo que se pueda afrontar”, añade el emprendedor. De la misma manera, los emprendedoresrecuerdan que les costó entender qué tipo de platos era más conveniente elaborar. Hoy, apuestan a cuatro líneas distintas: gourmet, saludable, fitness y vegetariana.

¿El precio? Cada uno de sus productos promedia los $ 170. Para 2019 esperan terminar el año entregando 30.000 platos mensuales, como así también sumar variedad a cada una de suslíneas de productos.y enfocarse en nichos como el de los celíacos.

Simpleat En números

Fundación: 2017

Inversión inicial: US$ 85.000

Socios: 2

Facturación: $ 5.930.00

LD LUZ DE SOUSA QUINTAS