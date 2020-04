Sextorsión y pornovenganza: el nuevo ciberdelito que afecta a todos los argentinos y que preocupa a Zoom y House Party

Esta nueva y mejorada táctica llamada “Sextorsion” burla los filtros del spam y aparece en tu bandeja de entrada: son correos electrónicos que le dicen a la víctima que fue espiada y filmada mientras visitaba un sitio web de pornografía.

Los atacantes sostienen que la cámara web fue hackeada y que grabó “lo que sucedía mientras veían videos”. Lo que sorprende, es el comienzo del mensaje que pone una contraseña utilizada por quien lo recibe: “sé que –contraseña– es tu contraseña”.

Al igual que anteriores estafas virtuales, aseveran que el video sería enviado a todos tus contactos de Facebook, los contactos de celular y a toda persona que hayas tenido actividad a través de tu computadora en los últimos 128 días.

Si el receptor del correo electrónico no paga un rescate en Bitcoin para que el atacante borre la grabación, esta sería enviada a todas las personas que constan en su agenda.

“Sextorsion” se ha vuelto una estafa recurrente en los últimos tiempos: es un ciberdelito. Piden Bitcoins ya que la criptomoneda no puede ser rastreada y las cuentas permanecen anónimas.

Debido a la cantidad de descargas en aplicaciones de videoconferencias como Zoom y Houseparty, se teme que los cibercriminales recopilen información de estas dos plataformas. Las autoridades ponen en duda la competencia de las aplicaciones para proteger y garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios.

Houseparty fue denunciada por miles de usuarios a través de las redes sociales: afirmaron que estaban siendo hackeados y recibían la nueva estafa “Sextorsion” a través de su correo electrónico. Rápidamente, la gente desactivó su cuenta y desinstaló la aplicación. Frente al problema, las autoridades de Houseparty respondieron “¡No deberían haber usado el mismo usuario y contraseña!”, sin dar otra solución.

Zoom está siendo investigada por la fiscalía de Nueva York debido a la falta de privacidad de datos personales y la seguridad dentro de la plataforma de videoconferencias. En la carta, la fiscalía general afirmó que la aplicación era propensa a “ser hackeada” y a “malwares maliciosos” que accedan a cámaras web de usuarios. “Zoom es una aplicación vulnerable”, escribieron.

Fanny Mandelbaum, la periodista, fue víctima de “Sextorsion”: le pidieron 2.500 bitcoins para no enviar sus videos privados. Le llegaron más de 30 mil mails a su cuenta de correo electrónica. “Tengo una ventaja, formo parte del 90 por ciento que nunca vio una porno porque no le gusta. Entonces le pregunté a mi hijo si había usado mi computadora, y me dijo ‘para qué voy a usar la tuya si tengo la mía’. Entonces me quedé tranquila", dijo la periodista.

La subeditora de Negocios de El Cronista Comercial, Florencia Lendoiro, también fue víctima de Sextorsion: “Justo unos días antes había descargado Houseparty. Me enviaron un password que yo suelo usar y me llamó la atención”. “Es para avergonzarte, a los adolescentes los intimida”, concluyó.