Sergio Massa: enamorado de este "activo oscuro" que desafía a los bancos

Sergio Massa, dirigente del Frente Renovador, dió con un nuevo amor en internet: el Bitcoin. La semana pasada circuló por las redes una foto que subió a su Instagram donde muestra que se descargó una billetera electrónica a su celular y ahora apareció un video donde charla con los referentes del tema, Carlos Maslatón y Matías Tombolini.

Hace una semana, Massa publicó una foto de su celular y comentó: “Hoy me bajé Xapo, una wallet de Bitcoin. Las criptomonedas y blockchain son una gran oportunidad en la economía del futuro y los nuevos empleados en el mundo que se viene”.

Xapo es una empresa fundada por el argentino Wenceslao Casares y hoy, con sede en Hong Kong, es el mayor “banco” de bitcoins del mundo. Según Bloomberg, son responsables de la custodia de más de US$ 10.000 millones en Bitcoin.

Pero Massa no solo se bajó la app, sino que se puso en contacto con Carlos Maslatón, el tesorero de Xapo, para que le explique cómo funciona Bitcoin y la tecnología blockchain. “El Bitcoin no es la evolución del papel moneda, es un sistema monetario nuevo, distinto”, le señala al dirigente del Frente Renovador en un video de la reunión que subieron a YouTube.

Así la charla terminó con distintas hipótesis sobre qué podría pasar en el futuro, a medida que los estados digitalicen sus monedas y las criptomonedas ganen terreno. Matías Tombolini, quien también participó del encuentro, recordó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comentó en diciembre que en 10 años los bancos desaparecerán, principalmente porque dejarán de ser útiles.

A su vez, Maslatón trajo a la mesa otro escenario posible: la evolución del dinero tradicional hacia una instrumento de control por parte de de los bancos. “Cuando vos tengas toda tu plata en un crédito o cuenta corriente, como vas a pagar todo electrónicamente, van a poder decir esto si o esto no, esto puede este individuo y esto no puede este individuo. No vas a tener la libertad que tenés ahora”, explicó el tesorero de Xapo.

Según detalló en dialogo con el medio especializado Cripto247, Sergio Massa está “interesado en hacer de Argentina un país amigable con bitcoin e invitar a empresas a participar acá”.