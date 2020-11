Según Amazon, las Malvinas son argentinas y las redes se llenaron de memes

Amazon no reconoce a las Islas Malvinas como territorio inglés y lo dejó claro en una curiosa respuesta a un usuario. Un tuitero le preguntó a la página de ayuda del servicio de streaming Prime por qué no podía ver la Copa inglesa de Naciones de Otoño de Rugby desde las Islas Malvinas. La respuesta se hizo viral en Twitter.

“Hola @AmazonHelp. Estoy tratando de mirar la Copa de Otoño de Rugby en Stanley, Islas Malvinas. Por favor, ¿me ayudan?”, tuiteó @make_it_snow.

“¡Hola! Te pedimos disculpas pero tu ubicación es Islas Malvinas. La cobertura de la Copa de Naciones de Otoño de Rugby está disponible exclusivamente para miembros Prime con base en el Reino Unido. No tenemos derechos sobre otros territorios”, respondieron. La copa empezó el 13 de noviembre y dura hasta diciembre. El servicio de streaming Amazon Prime transmite el torneo en vivo exclusivamente a usuarios de todo el Reino Unido.

Hello! We apologize but upon reviewing your location you're in Falkland Islands. Rugby Autumn Nations Cup coverage is exclusively available to Prime members based in the UK. We don't have the rights to other territories. ^GH