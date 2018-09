Se volvió viral por buscar trabajo con un CV artesanal y escrito a mano

Un joven llamado Carlos Duarte, que vive en el barrio Acosta, en Córdoba, fue el protagonista involuntario de una emotiva historia que se hizo viral en las redes sociales.

Carlos, de 21 años, salió a buscar trabajo como muchos jóvenes en la Argentina. Sin embargo, al llegar a un comercio tuvo una experiencia diferente al cruzarse con Eugenia Lopez, otra cordobesa encargada de atender un comercio.

Al preguntarle si necesitaban gente, Eugenia le respondió a Carlos: “Por ahora no, pero podés dejar tu CV (Curriculum Vitae)”. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado.

Carlos le contó a Eugenia que no tenía dinero ni siquiera para imprimir el CV. Eugenia, conmovida, le pidió enseguida que se sentara y, que tranquilo, lo escribiera a mano.

Con mucha prolijidad, Carlos escribió el curriculum y se lo dejó. Una vez fuera del comercio, Eugenia decidió hacer público lo sucedido para ver si podía conseguir que el chico encontrara un trabajo rápidamente.

El caso se viralizó al ser compartido por miles de persona que organizaron una cadena solidaria para ayudarlo.

“No tenía para imprimir. Todavía no me tomaron en ningún lado. Me había presentado para mozo o lavacopas. Trabajé más en albañilería con mi viejo. Tengo hecho el secundario”, contó el joven en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

“No tengo mucha experiencia, sinceramente. Estaba yendo a un colegio técnico y después me cambié cerca de mi casa y lo terminé. Siempre hay que levantarse con actitud, con ganas”.

El joven aseveró que “está duro (difícil)”para conseguir trabajo. “Pero siempre hay que levantarse con actitud y ganas. Siempre me levanto con buena onda y actitud. Si le metemos el pecho y salimos adelante, siempre salen cosas buenas. Estoy dispuesto a trabajar. Tengo toda la voluntad”, remarcó.

La versión de Eugenia

"Me preguntó si estábamos tomando personal y le respondí que por el momento no, pero le pedí que me dejara su CV de todas formas”, expresó.

La joven cordobesa contó que Carlos le dijo: "te digo la verdad, no tengo dinero ni siquiera para imprimir un currículum".

“Qué importa que no tenía para imprimir, si lo que quiere y necesita es trabajar”, escribió luego Eugenia en las redes sociales donde compartió el CV y el contacto del chico con la esperanza de que su búsqueda laboral llegue a más personas.