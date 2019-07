Se viralizó una foto que se "burla" y "elogia" el libro de Cristina Kirchner

La campaña electoral con vistas a las PASO previstas para el próximo 11 de agosto no se detienen y cada día aparecen nuevos memes, videos, imágenes, canciones que generan revuelo en las redes sociales.

En este caso se viralizó una curiosa imagen que aparece como una 'burla-elogio' a “Sinceramente”, el exitoso libro escrito por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

La polémica foto apareció en la red social Reddit y generó revuelo entre los usuarios. ¿Por qué? La imagen muestra una repisa en la cual aparece el libro de CFK rodeado por otros libros "opositores" que, curiosamente, copian la tipografía, formato o el color de la publicación de editorial Sudamericana.

Es decir, por un lado, parodian y critican el libro de la expresidente, mientras que por el otro, decidieron copiar el formato de esta exitosa publicación.

Por SEBASTIÁN DE TOMA Mirá también Chernobyl en la Argentina: ¿es posible? Después de la popularidad de la serie de HBO, surge la duda sobre la seguridad de los reactores en el país. Cuáles se usan en la Argentina. Por qué son diferentes a aquellos.

De esta forma, a la izquierda de “Sinceramente”, aparece un libro escrito por la líder del GEN y dirigente de Consenso Federal Margarita Stolbizer y Silvina Martínez -abogada y exdirectora de la Inspección General de Justicia- llamado “Ella Miente, CFK y los 2.000 millones de dólares”, que aparece con el mismo color azul de tapa que el escrito por la expresidente.

A la derecha del libro de Cristina, aparece otra obra titulada “Mentirosamente” con la misma tipografía y ubicación de “Sinceramente” aunque con un fondo de tapa color negro, que trata sobre cómo descubrir y combatir las noticias falsas, también llamadas “Fake News”.

Por último, un poco más a la derecha aparece otro libro, con tapa naranja, titulado “Cristinamente”, escrito por Carlos M. Reymundo Roberts, que aparece como una parodia a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner se transforme en presidente y videpresidente del país luego de las elecciones de octubre próximo.

La publicación y las repercusiones

El posteo de Reddit lleva el título “Follow the leader” –Sigue al Líder- y, de inmediato, generó muchos ingeniosos comentarios.

El usuario 3mitad posteó “Dejen en paz los cuadernos Rivadavia! Ya no se respeta nada”. el usuario JohnM279, por su parte publicó “Corruption, money and more. Bruce Willis in..."She lie" this summer on cinemas” –Corrupción, dinero y más. Bruce Willis en…”Ella miente” este verano en cines”.

Por otro lado, el usuario juances19 escribió “es como esos bootlegs, cuando pedías una Play para Navidad y te compraban la Polystation”, mientras que el usuario NLydia deslizó “Y yo me pregunto... Alguien realmente leyó alguno de esos libros??”.