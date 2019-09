Se viralizó un trap que le pega duro a Macri y elogia a Axel Kicillof

Las elecciones de octubre están a la vuelta de la esquina. Y nada pasa desapercibido. En línea con el denominador común de esta campaña, se viralizó un nuevo video de una canción que habla sobre política argentina mezclado con “trap”, un género de moda entre los adolescentes y jóvenes.

En esta ocasión, la canción se llama "Kicillof Flow" y el video fue subido por el artista Axel Fiks, un joven músico de 21 del under, a la plataforma YouTube.

Fiks estudia Escritura en la Universidad de Las Artes y es uno de los músicos con mayor proyección en el under local. Consiguió notoriedad en 2018 luego de subir a la plataforma Spotify su primer disco, Idilio, que rápidamente se viralizó.

La edición de imágenes fue grabada, mezclada y masterizada en Viethouse y muestra una rápida sucesión de imágenes en las que se entremezclan diferentes fotos del candidato a gobernador bonaerense por Frente para Todos, Axel Kicillof, y el actual presidente Mauricio Macri.

También aparecen en el transcurso del video imágenes del exvicepresidente Amado Boudou, el expresidente Carlos Menem, y hasta Lord Voldemort, el villano de la exitosa saga Harry Potter.

“Ah no sé qué carajo va a pasar en este país, no se para dónde va…No sé a quién votar…bah, bueno sí…hay uno que se llama Axel….yo me llamo Axel así que esto va con mucho amor de Axel para Axel”, remarca a Ficks a modo de introducción.

Sin embargo, de inmediato, empieza a golpear con dureza a Macri: “Me dicen Mauricio, porque ando fuera de servicio, tengo muchos vicios, y me sale mal mi único oficio”, sostiene la letra. En la edición aparece el presidente disfrazado de “gato”, en línea con el apodo popular con el que se nombra, y luego otras imágenes del titular del ejecutivo durmiendo en las butacas del Congreso.

“No me dicen Argentina, porque no estoy endeudado, no me dicen mina de oro, odio el amarillo y el dorado. No soy Pro, soy amateur, soy el novato más amado…llevo el nombre y el estilo del famoso diputado…Axel”, remarca en otro de los párrafos en el que deja en claro que no está de acuerdo con las políticas impulsadas por la administración de Cambiemos.

“El nene con su Danonino…Voldemort y Menem son sinonímos (cambia de forma intencionada la acentuación de la palabra para que rime con la melodía)…podés sumarlo a Macri porque son lo mismo…”, asevera el músico, mientras compara al Señor Tenebroso e Innombrable de la saga de Harry Potter con el expresidente nacido en la Rioja y con el propio Macri.

Otra de las frases más sugestivas sostiene “vos ves una grieta, yo veo un abismo”, en referencia a la diferencia ideológica que mantienen los militantes y simpatizantes del kirchnerismo con los de Cambiemos.

El estribillo destaca el título de la canción y simplemente sostiene: “Kicillof Flow, Kicillof Flow Hey… Kicillof Flow, Kicillof Flow Uh… Kicillof Flow, Kicillof Flow Ohhh… Kicillof Flow, Kicillof Flow Hey… Kicillof Flow, Kicillof Flow Uh. Como era de esperarse, solo aparecen allí imágenes del candidato a gobernador.

En otra de las estrofas más polémicas, el tema añade: “Dicen le preocupa mi campaña electoral, a mí solo me preocupa que de nuevo gane el mal”. Y aparece una imagen de Macri durante un acto con sus seguidores.

“Soy la teca que guardaste en paraíso fiscal”, remarca el músico en otro de los párrafos haciendo alusión a la causa Panama Papers en la cual se vinculó a Macri con el envío de dinero a otro país.

“Van a hacer un spin off de mi serie principal, tengo el flow de Kicillof, tengo el flow de un animal…Kicillof Flow, Kicillof Flow Hey… Kicillof Flow, Kicillof Flow Uh… Kicillof Flow, Kicillof Flow Hey … Kicillof Flow, Kicillof Flow Hey… Kicillof Flow, Kicillof Flow Uh Kicillof Flow, Kicillof Flow Hey Uuuh uhhh…Axel, te habla Axel…Axel…Te kiero Kich.Love, abzo grande de un Axel para otro Axel”, completa la canción.