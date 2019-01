Se viralizo un "bot" que imita a Milei y otros personajes de Intratables

Recientemente se hizo viral un tuit donde un usuario dice haber "forzado a un bot a ver más de 1000 horas de Intratables y después hice que escriba un guión". Luego, el usuario compartió una imagen donde se podía ver, en efecto, lo que parecía ser un guión del programa -aunque en clara clave humorística-

Forcé a un bot a ver más de 1000 horas de Intratables y después hice que escriba un guión. Esta es la primera página. pic.twitter.com/TUwnrSIX72 — Nahuel (@navajacrimen) 8 de enero de 2019

Muchos usuarios encontraron muy ocurrente y divertido el tuit, algunos incluso pidieron "el código" o "el programa" que el usuario uso para que el supuesto bot consumiera todas las horas de contenido. Pocos fueron los que advirtieron que, en realidad, no existe ningún bot.

¿Cómo funciona realmente el bot?

Este viral se trata en realidad de un fake y una humorada. "Forcé a un bot" se refiere a una serie de posts en el que el autor pretende haber desarrollado un sistema de computadora que genera versiones absurdas de productos de la cultura popular luego de haber sido forzado a consumir aproximadamente 1.000 horas de contenido.

El primer caso documentado de uso de inteligencia artificial (en realidad, una forma muy básica de creación de contenido a través de texto predictivo. Una tecnología muy similar a la que usan hoy los smartphones) para generar contenido fue el, muy popular en su momento, "Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash". Un capitulo no oficial de la popular saga de fantasía, creado íntegramente con la herramienta de texto predictivo. El software estuvo a cargo de la empresa de contenidos Botnik Studios.

We used predictive keyboards trained on all seven books to ghostwrite this spellbinding new Harry Potter chapter https://t.co/UaC6rMlqTy pic.twitter.com/VyxZwMYVVy — Botnik Studios (@botnikstudios) 12 de diciembre de 2017

Pocos meses después, el comediante Keaton Patty creó una serie de historias basadas en el caso de Botnik. Durante un tiempo, publicó muchas versiones del entonces original "Forcé a un bot". El éxito del "gag" fue en aumento hasta que logró viralizarse. El tuit ganador fue uno donde el comediante aseguraba que el bot había consumido mil horas de comerciales de Olive Garden (una cadena de restaurantes de comida italiana, muy popular en los Estados Unidos). En sólo dos días, el tuit recibió 100.000 retuits y más de 250.000 "me gusta".

I forced a bot to watch over 1,000 hours of Olive Garden commercials and then asked it to write an Olive Garden commercial of its own. Here is the first page. pic.twitter.com/CKiDQTmLeH — Keaton Patti (@KeatonPatti) 13 de junio de 2018

Lo que sucede realmente, es que todos estos tuits están escritos de puño y letra por su autor y no por un programa de computadora.

En primera instancia, los programadas de generación automática de contenido funcionan bajo el mismo formato. Si un software pudiera "consumir" 1.000 horas de comerciales, el resultado sería un producto en formato video y no en texto. Por otro lado, el contenido sería más parecido a un sueño: muchos eventos desconectados temporal y causísticamente. Esto ocurre principalmente porque estos programas no "recuerdan" los eventos pasados de manera eficiente.

La usuaria de Twitter Janelle Shane, publicó un tuit donde muestra cómo se vería realmente un texto producido a través de inteligencia artificial (en este caso era una receta, que el bot creó luego de analizar 3.000 recetas).

Here’s a recipe written by an actual neural net that examined 30,000 recipes. It gets the overall structure okay, but by the time it reaches the directions it has forgotten the ingredients list. https://t.co/rmFMJcgioB 4/12 pic.twitter.com/pRZJpg9nap — Janelle Shane (@JanelleCShane) 14 de junio de 2018