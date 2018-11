Se viralizó curiosa respuesta de una usuaria a firma de e-commerce tras comprar un celular

El servicio de postventa cada día cobra mayor importancia entre las firmas, en su búsqueda por mejorar su sistema de fidelización de clientes.

En algunos casos, las respuestas a las consultas (o preguntas) que se hacen luego de que una operación se concreta a determinados usuarios pueden resultar ser tan curiosas que hasta pueden llegar a viralizarse.

Esto ocurrió en este caso con la empresa de e-commerce MercadoLibre, que le preguntó a una clienta que opinaba sobre el Smartphone que había comprado.

“Increiblemente fantástico de otro mundo”, tituló la usuaria, y enseguida comentó que “fue para regalar”.

Hasta ese momento, la respuesta no tenía ninguna detalle en especial hasta que la clienta agregó: “lo usa todos los días así que calculo que le habrá gustado, para llenar los caracteres que me pide la publicación en una tarde de sol con 40 grados a la sombra paramos a tomar una gaseosa en un bar y en ese momento le pedí si me prestaba el samsung galaxy j2 y no quiso prestarme, capaz que me mete los cuernos con alguien, bueno pero esta feliz con su teléfono y me alegra”.

El curioso mensaje fue tan divertido que rápidamente se transformó en una captura que se hizo viral en las redes sociales.