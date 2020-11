¿Se viene la caída del dólar digital? Llegó a cotizar a $ 2 M pero se le achica el techo: qué pasó

En las últimas horas, BTC rechazó el nivel de los USD 19.500 dólares. La barrera representa la última gran resistencia antes del máximo histórico, que los especialistas esperan que se alcance antes de fin de año. Si bien cualquier pequeña baja puede anticipar un retroceso mayor, los analistas señalan que una pequeña caída podría beneficiar a la criptomoneda de referencia. Eso neutralizaría la tasa de financiación de los futuros de BTC, e incluso podría fortalecer un posterior impulso al alza.

Los datos de Cointelegraph Markets y TradingView rastrearon al BTC/USD cuando perdió el apoyo en la marca de $17,000 para alcanzar nuevos mínimos locales de $16,300. En estos momentos, un rebote había asegurado la marca de $16,800, pero la gran volatilidad se mantuvo. Las últimas pérdidas continúan con una tendencia a la baja, que comenzó durante la noche del miércoles, poco después de que Bitcoin alcanzara máximos de poco menos de $19,500.

El combustible bajista adicional provino de Brian Armstrong, CEO de Coinbase, quien comentó los recientes rumores de que los Estados Unidos planean introducir una nueva regulación que rige los monederos de criptomonedas autoalojados. "Si esta regulación de criptomonedas sale a la luz, sería un terrible legado y tendría impactos negativos de larga data para los Estados Unidos. Gracias a Dios que no lo hicieron", advirtió.

Cabe recordar que recientemente las criptomonedas rompieron un nuevo récord: por las recientes restricciones gubernamentales a la compra de moneda extranjera en Argentina, llevaron el precio del dólar paralelo (o “blue”) a un nuevo récord: $167. Además, a esto se le suma la ruptura alcista que mantiene a BTC por encima de los US$ 11.000. Esto generó que el precio en un exchange local alcance los $ 2 millones.

Según informan sitios web como Bitcoinario o CoinMonitor, que monitorean el precio de bitcoin en pesos argentinos, las plataformas SeSocio, Ripio y SatoshiTango son las que llegaron a cotizar a ese precio.

Otra hipótesis para la baja reciente es que hubo un período de indecisión bajista que terminó en una fuerte venta. Bitcoin rebotó entonces en los $17,250, limitando las pérdidas diarias a alrededor del 5%.

Mientras tanto, varias mediciones también han insinuado una corrección inminente. Entre ellos está el popular índice de miedo y avaricia, que se ha mantenido en niveles récord durante todo el mes de noviembre.

La repentina caída de los precios se produjo en paralelo con el depósito de gran volumen por parte de los inversores en los exchanges, presumiblemente con el objetivo de obtener beneficios cercanos a los máximos históricos de Bitcoin de $20,000. "Los depósitos medios de todos los exchanges aumentó hace unas horas. Indica que las ballenas, relativamente hablando, depositaron $BTC en los exchanges", resumió a sus seguidores de Twitter Ki Young Ju, creador del recurso de análisis en cadena CryptoQuant.

All Exchanges Inflow Mean increased a few hours ago.



It indicates that whales, relatively speaking, deposited $BTC to exchanges.



But long-term on-chain indicators say the buying pressure prevails. I still think we can break 20k in a few days.



Chart �� https://t.co/mL1j2ZqVf8 pic.twitter.com/6ErmJHrS4v