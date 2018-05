Se viene la edición 2018 del Hot Sale: qué es lo nuevo y qué conviene comprar

Del 14 al 16 de mayo (del lunes al miércols que viene) se llevará a cabo una nueva edición argentina del Hot Sale, el evento de megaofertas en e-commerce con marcas que prometen hasta un 60% de descuento a lo largo de todos los rubros. Este año será el quinto consecutivo.

Según indican los organizadores, 450 empresas participarán del Hot Sale, es decir 90 más que el año pasado. Se podrán adquirir productos de diez categorías diferentes: electro y tecno; viajes; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; deportes y fitness; alimentos y bebidas; cosmética y belleza; bebés y niños; automotriz y varios. De acuerdo con el CACE, se estima que durante el evento se producirán 1,7 millones de transacciones y se generará una facturación de $ 6.000 millones.

"Este año tenemos muy buena participación y más que otros años. Indumentaria es lo másfuerte y por eso tenemos una nueva sección de logos que te lleva a las marcas participantes directamente. También habrán megaofertas donde se ve por porducto y se puede comparar uno-a-uno qué marca ofrece el mejor precio", comenta sobre esta edición Gustavo Sambucetti, director Institucional de la CACE. También se incoporó la sección mundialista, "que está compuesta por productos que tengan alguna relación con el mundial. Televisores, botines, pelotas, sillones, etcétera", desarrolla Sambucetti.

¿Hay competencia con el puerta a puerta?

Desde que se facilitó la importación de productos, y en particular la posibilidad de comprar en e-commerce del exterior, podría pensarse que el retail argentino en línea perdería fuerza. ¿O el consumo va por doble vía? "El puerta a puerta es algo totalmente distinto, porque nosotros trabajamos con el e-commerce local. Antes se compraba mucha ropa en Alí Express, pero luego en 2013 se puso un tope de US$ 25 a las compras y ahí fue que Mercado Libre se adelantó y ocupo ese lugar. Hoy la indumentaria es uno de sus principales rubros y es una categoría líder", dice Sambucetti, que agrega que "nuestro rol es desarrollar el mercado local".

Se suben los precios antes de lanzar las ofertas ¿mito o realidad?

Siempre está presente el miedo a que los descuentos no sean reales. Que se inflen los precios 100% sólo para rebajarlos un 90% y que parezca una oferta tentadora. "Desde CACE contactamos a la UBA para que haga una fiscalizacion aleatoria de las superofertas. Pero la verdad es que tambien hoy el consuidor tiene la capacidad de juzgar y el poder de escrachar al que no hace descuentos reales. Si ocurre rapidamente queda expuestos, trabajamos mucho con las marcas en que el meor negocio es jugar limpio, el que juegue sucio va a quedar mal parado y no va a vender", explica el director de CACE.

La seguridad, la clave

Otro punto clave a tener en cuenta es la seguridad. Muchos "scammers" aprovechan la popularidad de las compras online ese día para usar sitios apócrifos y robar datos financieros. "Chequear que la dirección del sitio sea correcta, que diga https, porque esa letra ese al final significa seguridad. El carrito de compra tiene que tener el candadito y despues desde la usabilidad si está previsto un gasto importante, chequear con el banco el limite de compra"; explican desde CACE.

Por otro lado, al de hacer la compra, se sugiere ingresar a las tiendas online desde la página oficial del Hot Sale, para evitar ser víctima de engaños, consultar el tiempo de entrega, que puede variar según el producto adquirido y la zona donde se encuentre el comprador e informarse sobre las políticas de cambios y devoluciones de cada tienda.