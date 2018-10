Se suicidaron 6 taxistas en una nueva ola provocada por el avance de Uber

El año pasado seis taxistas de la ciudad de Nueva York se suicidaron, angustiados por la incertidumbre financiera y porque perdieron la esperanza de lograr retirarse algún día. Es que algunos no saben qué hacer para pagar sus deudas porque a medida que Uber gana terreno, sus ingresos bajan.

La mayoría tenía entre 50 y 60 años y estaban deprimidos. Es que los taxistas padecen altos niveles de estrés. Ahora, las autoridades de la ciudad le piden a los conductores que busquen ayuda y en agosto, Nueva York aprobó ponerle un límite a la cantidad de vehículos de las distintas aplicaciones que pueden circular por la ciudad. A su vez, están considerando establecer un fondo de salud para conductores y hasta crear centros de asistencia para problemas relacionados a la salud mental y a sus finanzas.

La seguidilla de suicidios recibió una importante cobertura mediática en el país norteamericano y provocó que las charlas entre los conductores cambien de tema. Así, pasaron de hablar de hobbies y anécdotas a discutir cómo van a hacer para sobrevivir. Según informó el New York Times, algunos incluso aún deben plata de las licencias de taxi que compraron hace casi 20 años. Estas son unas placas de aluminio que antes costaban más de US$ 1 millones, pero ahora rondan los US$ 200.000 y muchos siguen debiendo cientos de miles de dólares.

Según explicó Barbara Stanley, profesora de psicología en la Universidad de Columbia, los más vulnerables son aquellos que tienen entre 45 y 64 años, un segmento en el cual la tasa de suicidios creció en el último tiempo. Es que el suicidio es una decisión profundamente personal y resulta difícil determinar qué factores lo impulsaron.

Pero aquellos que reciben a sus clientes mediante las distintas aplicaciones podrían estar en la misma situación. Según un estudio publicado por Ridester, una publicación que sigue de cerca la industria, el conductor promedio de Uber gana US$ 14,73 por hora, menos que el nuevo salario mínimo de Amazon. Y esto es aún más grave cuando se tiene en cuenta que muchos no tienen un vehículo propio y pagan cerca de US$ 5 por hora por el alquiler de uno. Al hacer las cuentas, esto resulta en ingresos por debajo de los US$ 31.000, que se convierten en US$ 20.000 luego de los gastos. Números muy alejados de los US$ 70.000 que Uber dijo que sus conductores hacían en los principales mercados.