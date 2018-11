¿Se le mojó la pólvora a este gurú tech multimillonario?

George Soros y Warren Buffet son dos de los multimillonarios más poderosos del planeta y los movimientos que realizan sus carteras de inversión son muy esperados por analistas e inversores que tratan de emular y replicar, en la medida de sus posibilidades, sus pasos en varias ocasiones a lo largo de los diferentes trimestres.

En esta ocasión, un movimiento específico despertó el interés del mercado. ¿Por qué? Soros desarmó todas sus posiciones en Goldman Sachs en el tercer trimestre del año.

¿Qué hizo Buffet? Todo lo contrario. Tomó el banco de inversión como uno de los once valores en los que decidió elevar su participación.

De esta forma, con el correr del tiempo solo uno de los dos gurús conseguirá obtener beneficios por esta acción, que acumula un derrumbe de 15% desde el 1de octubre pasado y registró mínimos anuales en los US$ 191.

Buena parte del derrumbe de los títulos de Goldman Sachs se debió al escándalo sobre los posibles sobornos para que el banco de inversión consiguiera un papel principal en la financiación de bonos por 6.500 millones de dólares para 1Malaysia Development Berhad.

Pero hay más

Soros también tomó la decisión de desprenderse de sus posiciones en las denominadas FANGs (acciones tecnológicas compuestas por Facebook, Apple, Netflix y Google). El millonario vendió las posiciones que tenía en Facebook y Netflix antes del cierre del tercer trimestre.

Desde ese día, los papeles de la red social y del servicio de streaming cayeron 19% y 28%, respectivamente.

¿Qué hizo Buffet?

El millonario, en cambio, revalidó su posición y sigue siendo una de las apuestas favoritas de Berkshire Hathaway, firma propiedad de Warren Buffet, que posee actualmente una participación valorada en unos US$ 48.800 millones en la empresa de Cupertino tras el último incremento de su posición.

No obstante, desde el 28 de septiembre pasado, las acciones de la compañía de Tim Cook acumulan un desplome superior al 21%. Precisamente Goldman Sachs, la firma en la que ya no aparece Soros como accionista, fue una de las consultoras que más la castigó al rebajarle en dos ocasiones el precio objetivo hasta los US$ 182 por papel, tras alertar sobre posibles señales de debilidad de su negocio en China.

De todas formas, Soros está lejos de abandonar su lugar en empresas de tecnología. Incluso, en el tercer trimestre ingresó en Alibabay en Micron Technology, de acuerdo a la información divulgada por los registros de la SEC (el regulador bursátil estadounidense).

Buffett, en cambio, intensificó su apuesta por los bancos, y amplió su posición en JP Morgan, US Bancorp y Bank of America.