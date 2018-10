Este "gurú energético" contó el secreto para leer bien la factura de luz (y ahorrar)

Entonces si tengo esa lamparita funcionando durante 8hs por día me costará:

60/1000 kW* 8 Hs/día * $/kW 2.50 = $1.20 por día = $36 por mes!

Si no entienden, pregunten en los comentarios y quienes si entiendan, expliquen! No me hagan trabajar a mi!