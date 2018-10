Se hizo viral el video de un sindicalista uruguayo que critica la realización de huelgas

"El mejor sindicato no es el que más huelgas hace, es el que mejores laburantes tiene abajo”, podría ser la frase elegida por el dueño-propietario de una entidad multinacional, pyme u organización para cuestionar la sistemática puesta en marcha de uno de los derechos básicos de los trabajadores.

Sin embargo no. La frase fue pronunciada por un sindicalista. Sí, un sindicalista uruguayo que luego de enunciarla durante un acto consiguió que el video se hiciera viral en las redes sociales.

Las palabras fueron dichas por Richard Read, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), durante un curioso pasaje de un discurso pronunciado el 1 de mayo de 2013 pero que, sin embargo, se hizo viral más de 5 años después.

En otro de los pasajes, Read deslizó que "tenemos que mirar para adentro en el sindicalismo; qué tipo de sindicato queremos es qué sociedad queremos. No podemos pedir una sociedad con nivel educativo, con niveles morales, con ética, con reglas de juego, si nosotros no lo implementamos dentro”.

Desde hace más de cuatro décadas, Read es administrativo de Fábricas Nacionales de Cerveza. El sindicalista posee 6 hijos y 5 nietos, es un histórico defensor del gobierno de Tabaré Vázquez y se enfrentó en más de una ocasión con José "Pepe" Mujica.

“No podemos estar de acuerdo con el ausentismo laboral. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar…No nos mintamos. Es un problema. Prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no falta nunca, que labura, que quiere aprender a laburar, aprender el oficio…Nos vienen a correr que el vago, que el lumpen. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes", puede escucharse en otros pasajes del discurso que se viralizó.

Pese a sus palabras, se trata de un sindicalista combativo y un duro negociador que, por ejemplo, consiguió la jornada de 6 horas en su gremio y logró acuerdos salariales considerablemente mejores respecto a los de otros sindicatos masivos del país vecino.

Pese a todo, la ultraizquierda lo define como un capitalista disfrazado de sindicalista.