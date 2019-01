Se hacen pasar por la AFIP y te sacan miles de pesos

"Tenes un paquete retenido en Retiro" reza el correo que está llegando, supuestamente, desde la AFIP. El aviso insta al usuario a pagar una suma de alrededor de $ 3.000 por un paquete suspuestamente retenido en Retiro, que correspondería a una compra abonada con MercadoPago (la plataforma de pagos de MercadoLibre).

La campaña se hizo viral en las redes sociales, cuando los usuarios empezaron a denunciar el hecho, perplejos por la demanda de pago por parte de la entidad recaudadora.

Che @AFIPcomunica me llegó un mail supuestamente de ustedes indicando que tengo un paquete en retiro retenido y debo abonar $3k por mercado-pago. Me dan un numero y todo. El mail parece genuino. Si no son ustedes les recomiendo chequearlo. CC @dzapatillas pic.twitter.com/YlYpjICpRU