Se hacen pasar por Viggo Mortesen, te hacen el "cuento del tío" y te vacían la cuenta

A través de redes sociales es cada vez más posible realizar estafas y engaños de todo tipo. Recientemente, se dió a conocer un caso un caso donde un ciberdelincuente -haciendose pasar por un famoso actor- engañaba mujeres para luego sacarles dinero.

Este usuario, a través de una cuenta de Instagram llamada viggomortensenofficial_chat" les hacía el "cuento del tío" a mujeres, a quienes busca conquistarlas y luego les pide dinero para una supuesta fundación que tiene y para que le paguen pasaje en avión y estadía en Argentina para visitarlas.

Quienes intenten mensajear al actor detrás de personajes muy memorables como Aragorn (El Señor de los Anillos) o Tony Lip (en la recientemente ganadora del Oscar Green Book) recibían una contestación y un dato adicional.

La falsa página del estafador

La promesa de chatear venía junto a un número de celular (+1 (252) 858-0187), que está registrado en el estado norteamericano de Carolina del Norte y desde allí arranca con la estafa.

"Sos una mujer única, quiero verte pronto en Argentina, yo te quiero cuidar, me enamoré de tí", así endulzó a una de sus víctimas, Mirta, quien ya radicó la denuncia del hecho.

La damnificada comentó a la agencia de noticias Noticias Argentina que el estafador le pidió dinero para una supuesta fundación. Luego le comentó que en septiembre iba a presentar una nueva película.

Por ese motivo quería venir a la Argentina a verla a ella para encontrarse, pero le pedía que le mandara a su representante el dinero para los pasajes, los cuales debían ser en primera clase. El perfil falso agregaba fotos, descargadas de internet, junto a diferentes "fans" para hacer más creíble la conversación.

"Cuando yo le dije que ahora no podía pagarlos que recién en octubre, se enojó y quería terminar la conversación, como haciéndose el ofendido y hasta me decía que había desaprovechado una gran chance para que me visitara.

"Sabés cuántos fans quieren verme y vos no querés" me dijo. Obvio que yo sabía que era un estafador que me quería sacar plata y que no era Viggo Mortensen, pero yo le seguía el juego para ver hasta donde quería llegar", contó a Noticias Argentinas.

Voceros de la Policía de la Ciudad remarcaron a Noticias Argentinas que esto se trata de "una estafa bajo la modalidad de un liso y llano cuento del tío, usando la tecnología para suprimir identidad".