Se filtró el nuevo iPhone: así se ve el modelo 2018

Falta muy poco para el evento más esperado del año por los fanáticos de la manzana tecnológica, pero, como suele suceder cuando se acercan esta clase de anuncios, una nueva filtración reveló cómo se vería el próximo iPhone.

Las fotos fueron publicadas originalmente por el portal especializado en los productos de Apple, 9to5Mac y también dan indicios sobre el nombre oficial del equipo. Según informaron se llamará “iPhone XS”, es decir que la empresa de Cupertino mantendrá su estrategia de desarrollar nuevos modelos seguidos de “equipos sucesores” con mejoras en aspectos menos evidentes como el rendimiento y la seguridad. Oficialmente se pronuncia “iPhone Diez Ese” o “iPhone Ten S”, en inglés.

Según estima el sitio especializado, el nuevo iPhone XS con pantalla de 5,8 pulgadas tendrá un precio de lanzamiento de US$ 899, US$ 100 menos que el iPhone X. Mientras que la versión “Plus”, de 6,5 pulgadas, rondará los US$ 1000. Aún así, este dato se sabrá con certeza solo a la hora del lanzamiento.

Así las cosas, quedan menos de dos semanas para el evento que tendrá lugar el 12 de septiembre. Aparte de las dos versiones del iPhone XS, se espera que la marca anuncie un nuevo iPhone económico, similar a sus modelos SE.