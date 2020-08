Se filtró el iPhone 12: cuándo sale, qué tiene, cuánto cuesta y cómo traerlo a Argentina por la mitad

El gigante Apple consiguió estar una vez más en el centro de la escena. Este viernes se filtró información sobre el nuevo lanzamiento de Apple y la fecha de su próxima conferencia anual donde anunciarán el iPhone 12, un nuevo iPad y la actualización de su reloj inteligente Apple Watch.

Se espera que la compañía anuncie nuevas características que cambien las reglas de juego para siempre. En junio, la compañía anunció iOS 14, la última actualización del sistema operativo iPhone. Incluirá un nuevo diseño de pantalla de inicio que permitirá hacer librerías o “carpetas” para organizar aplicaciones. Además, nuevos “features” a aplicaciones de mensajería y App Clips, una aplicación que permite una vista previa de “pequeñas porciones” de otras apps de forma rápida y sin descargarlas.

Cuándo será el lanzamiento oficial

Apple lanzará una nueva serie de su reloj inteligente Apple Watch Series 6 y un nuevo iPad. El comunicado de prensa oficial de estos dos será durante la primera semana de septiembre. El iPhone 12 tiene una fecha de lanzamiento diferente. La próxima actualización de Apple Watch traerá features que lo harán aún más inteligente: esta vez, incluirán sensores de movimiento, de frecuencia cardíaca y micrófonos para realizar un seguimiento efectivo de las horas de sueño.

Luego de la actualización watchOS 7, la pantalla se apagará por la noche automáticamente para ahorrar energía mientras los usuarios duermen. Por la pandemia incluyeron la detección automática del lavado de manos para que los usuarios cuiden su higiene frente al coronavirus.

También, se anunciaron nuevas características para el iPad, como la escritura de forma libre: las tabletas incluirán una nueva característica llamada Scribble, que permitirá escribir en cualquier campo con el Apple Pencil y convertirlo automáticamente en texto. Se incluirá una nueva barra lateral estilo “menú” para facilitar la navegación, al igual que los nuevos widgets para celulares iPhone.

Los modelos del iPhone 12 se lanzarían en octubre y estarán listos para ser exportados durante la última semana del mes de octubre. El iPhone Pro no tiene fecha de lanzamiento todavía. Los fanáticos de la manzanita se mantienen expectantes. La conferencia de Apple será el 12 de octubre pero la fecha aguarda confirmación oficial.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

La guía definitiva para traer productos de Amazon y que te lleguen a tu casa

La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado). Se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final.

¿Qué se puede comprar? Smartphones (desde Apple a los “mata iPhone”), notebooks, aspiradoras robot, ropa para bebé, Playstation, entre muchos otros productos. Pero... ¿cómo saber? A continuación, trataremos de poner un poco de luz sobre esta incógnita.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país.

El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días.

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

Hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago. En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Fuente: Facebook Oportunidades Online Argentina.