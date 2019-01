Se cortó la luz y "estallaron" los memes contra todos: Macri, Edenor y Edesur

Se cortó la luz en gran parte de la Capital Federal y parte del Conurbano -que afecto a más de 200.000 usuarios- y las redes se llenaron de memes referidos a la cuestión. A continuación los mejores:

Hubo quienes recordaron a Ricardo Fort y su popular frase "Mamá, cortaste toda la looooz":

Otros usuarios usaron memes más complejos y de origen diverso. La imagen se conoce como "This is fine" (Todo está bien, en inglés). En su versión original se ve un perro que trata de autoconvencerse de que todo está OK a pesar de encontrarse dentro de una habitación en llamas. Fue publicada por primera vez en enero de 2013, y suele utilizarse en la web para transmitir una sensación de aceptación frente a una situación desesperada, de acuerdo al sitio Know Your Meme.

Desde afuera de Buenos Aires, una usuaria correntina contó que estuvieron más de cinco horas sin luz en medio de un calor impresionante.

Directamente este usuario apela al clásico humor de Los Simpsons.

Hubo quienes hicieron referencia a la noticia de hace pocos días sobre el local "Maru Botana" y una conexión eléctrica ilegal.

Hubo referencias al llanto de Mauricio Macri en el Colón luego del G20 para expresar satisfacción por evitar los cortes.

El sindicalista Hugo Yasky lanzó un pedido demoledor: