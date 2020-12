Se compró su propia casa en 2 años gracias a un curso: hoy motiva a los jóvenes a aprender a programar

Los puestos mejores pagos en la actualidad y los de mayor salida laboral son los relacionados con la tecnología no solo en la Argentina sino en el mundo entero. Con el confinamiento y la pandemia de coronavirus parece un buen momento para aprender nuevas habilidades ampliamente demandadas, como la programación y las nuevas tecnologías. En este contexto, un estadounidense cambió su vida por completo a los 30 años porque aprendió a programar con un curso básico de HTML y CSS.

Christopher Bowman contó en Twitter que vivía en una camioneta y pedía conexión a internet prestada. En dos años pudo comprarse una casa y continúa trabajando en el sector.

“Llegué acá en dos años porque aprendí HTML y CSS. Podés hacer mucho con este conocimiento”, tuiteó Christopher (@BowmanDev). En su canal de Youtube, contó cómo se introdujo en el sector IT.

From here to here in 2 years because I learned HTML and CSS. That's it.

You can do a lot with that. pic.twitter.com/k3DDHfBnsA