¿Se cayó WhatsApp? Podés hacer todo esto para "revivirlo"

Aplicaciones como WhatsApp dejaron de ser útiles herramientas y se convirtieron en elementos imprescindibles del día a día. Cuándo dejan de funcionar, esa dependencia se convierte en un problema, por eso es importante saber algunas técnicas de “primeros auxilios” para entender qué es lo que impide su correcto funcionamiento.

¿Funciona la conexión?

Primero lo primero: WhatsApp necesita de una conexión a internet para poder funcionar, de lo contrario los mensajes recibidos quedarán en la nube esperando a ser descargados y los enviados no saldrán del celular, problema indicado por el ícono del reloj junto al mensaje. Para comprobar la conexión es recomendable hacerlo con otras aplicaciones.

Basta con abrir el navegador e intentar entrar a un sitio web. Si esto no funciona, conviene hacer la prueba con otros dispositivos conectados a la red, para saber si es el teléfono o la conexión. En caso de que siga sin funcionar, reiniciar la conexión Wifi del celular y, si es posible, el router y/o el modem.

¿Actualizaron la aplicación?

Si la conexión funciona, puede que la aplicación esté fallando. En este caso, conviene revisar si hubo alguna actualización reciente e instalarla. Si bien lanzar actualizaciones no retrocompatibles es una pésima estrategia de negocios, puede ser que errores en viejas versiones no permitan que WhatsApp funcione como debería. En caso de tener que reinstalar WhatsApp, es recomendable hacer una copia de seguridad de los mensajes para no perderlos. A diferencia de lo que sucede con el mensajero de Facebook, WhatsApp no guarda copias del contenido que envían sus usuarios, es responsabilidad de cada uno hacerlo.

Cuando todo falla, Google tiene la respuesta

Si nada funciona, puede que los servidores de WhatsApp estén caídos y con ellos el servicio. Para comprobarlo, servicios como Down Detector, muestras qué aplicaciones están sufriendo problemas en tiempo real. Si el problema es de ellos, solo queda esperar o usar otras aplicaciones similares como Telegram o Signal.