Se cayó Brubank: cuál fue la falla que dejó "cuentas en cero"

El banco electrónico presenta fallas y duplicó las extracciones hechas vaciando cuentas y los usuarios estallaron en Twitter. Durante el día de ayer, el banco digital de Juan Bruchou, el histórico ex CEO del Citi en la Argentina, sufrió varias fallas técnicas que perjudicaron momentanetamente a los usuarios. Se generaron transferencias "fantasma" y se duplicaron acreditaciones.

- A mí no me agarran más, después del 2001 ya no confío en los bancos tradicionales. Ahora tengo la plata segura y accesible en Brubank Brubank: pic.twitter.com/QAcBrqzynw

Los usuarios reclamaban transferencias que no habían hecho, que habían perdido dinero y que algunos saldos y transferencias que se "duplicaban".

@brubankarg Me sacaron $3500 de mí cuenta Brubank. Me aparecen 2 transferencias que no hice, pero no me figuran los datos de la persona a quién se le transfirió la plata. Espero una solución @brubankarg pic.twitter.com/SzoqZadmtM