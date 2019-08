"Satisface a Mauricio": Macri fue tendencia mundial pero lo "deschavaron" y destrozaron en redes

A horas de las PASO, parece ser que desde el Gobierno se intentó hacer tendencia el hashtag “#YoVotoMM” con una campaña instada por el propio presidente, Mauricio Macri, en sus redes sociales.

Pero en la noche de ayer muchos de los tuits salieron con mensajes incoherentes, en diferentes idiomas y con malas traducciones, lo que dejó en evidencia el uso de cuentas fake. Todas pudieron verse bajo el hashtag #YoVotoMM, por Mauricio Macri. Por ejemplo: “Siéntase libre de Mauricio, no se relaje! Te elijo! ¡Mayor caricia proveniente de Hurlingham! #YoVotoMM”.

La campaña convocó a los militantes del PRO a tuitear #YoVotoMM y la palabra "Hurlingham", para focalizar la tarea en convencer a votantes de dicho municipio del oeste del conurbano bonaerense.

Aunque los nombres de las cuentas (como por ejemplo Larita Poelking) desnudaron la verdad: se trataba de una operación de bots y cuentas falsas aunque no se sabe todavía quien pagó por la granja de bots.

"Please Mauritius, don't loosen up! I vote you! Big hug from Hurlingham! #YoVotoMM", "¡Siéntete libre de Mauricio, no te relajes! ¡Te recomiendo! Gran apretón proveniente de Hurlingham! #YoVotoMM", "¡Satisface a Mauricio, no te relajes! Te elijo! ¡Caricia significativa proveniente de Hurlingham! #YoVotoMM", son algunas de las insólitas frases que dejaron comentaron los bots.

¿De dónde salen las cuentas falsas?

Al revisar los perfiles de estos usuarios la mayoría registraba muy poca actividad en la red y casi no tienen seguidores.

Además, lo único que publican es el hashtag. Otro dato que revela la falsedad de estos perfiles es que en su mayoría fueron creados en 2019, es decir, son las cuentas más baratas que se pueden adquirir en el mercado de las redes.

Por lo general, las cuentas falsas se adquieren a través de diferentes servicios de marketing y social media y hay, incluso, un tarifario online.

Ejemplo del sitio Social Shop, dedicado a la venta de seguidores

También se pueden conseguir estos servicios en la Deep Web.

Infotechnology dialogó anteriormente con alguien que conocía de primera mano estos servicios. En ese momento confirmó que 1.500 seguidores en Twitter cuestan u$s 15; 10.000, u$s 80, y después hay paquetes que mezclan redes sociales. Los datos se pueden comprobar al entrar en sitios como compra-seguidores.info

En las redes sociales no perdonaron el traspie del oficialismo y los cruzaron con críticas e ironía.