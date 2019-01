Satellogic planea lanzar 90 satélites al espacio de la mano de un "gigante" chino

La empresa de origen argentino Satellogic, especializada en la producción y logística de “constelaciones” de microsatélites, acaba de firmar un acuerdo con la empresa China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) para lanzar 90 satélites durante este año.

Se trata de una flota de sensores remotos pequeños que se sacarán de órbita en hasta seis cohetes Long March. Según informó el CEO de la compañía, el argentino Emiliano Kargieman, los modelos que compondrán la constelación son; esencialmente, ÑuSat-1 or Aleph-1, aunque con leves modificaciones. Los primeros se lanzarán durante septiembre y octubre de este año mientras que se esperan lanzamientos adicionales trimestralmente. "Es un punto de inflexión para la empresa", dijo sobre el contrato de lanzamiento Kargieman. "Vemos esto como un acuerdo importante para nosotros".

I'm happy we get to announce this milestone agreement with CGWIC to launch our next 90 satellites. Putting this constellation in orbit is the way that we’re going to drive down the price of access to some of the most impactful data available anywhere. https://t.co/7iukQutZtf