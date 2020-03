Salió a fumar, maltrató a un policía y el video es viral

La pandemia mundial de coronavirus COVID-19 junto a la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno de Alberto Fernández generó el uso intensivo de internet y la creación de contenido de todo tipo, como memes o videos familiares o curiosos.

En esta ocasión, se viralizó en las redes un video en el que se observa a una persona maltratar a un agente policial, luego de haber salido de su casa a fumar un cigarrillo.

“No voy a tolerar que me vengan a prepotear así tengan la chapa que tengan. Vos estás loca, no tenés nada que hacer y estás aburrida de noche", enfatizó un vecino del barrio porteño de Barracas a una oficial de la Policía de la Ciudad.

La efectiva interceptó al hombre mientras caminaba por la calle pese al aislamiento social, sanitario y obligatorio dispuesto por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus Covid-19 .

El curioso episodio ocurrió en el transcurso del domingo pasado, en la calle Jovellanos al 200, pese a que se viralizó en las últimas horas.

Las imágenes fueron filmadas por la oficial Daniela Bordón, la agente maltratada por el vecino.

Fuentes policiales identificaron al presunto infractor del decreto 297/20, que fijó la cuarentena obligatoria, como Miguel Ángel Castellarín, un baterista, profesor y productor musical e integrante de diferentes bandas de jazz.

En medio del maltrato, la oficial Bordón pidió refuerzos.

"¿Por qué no vas a buscar ladrones de verdad?", le sugirió el músico a la oficial Bordón, cuando la agente pedía refuerzos.

No obstante, en el video se observa que la policía le respondió: "Usted le está faltando el respeto al Presidente y a la gente porque estamos en cuarentena".

El músico, según fuentes policiales, fue llevado a la Comisaría Vecinal 4D, dónde se le labró un acta por violar el decreto 297/20.