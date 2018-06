Robots para inversores: ¿cuándo convienen y cuándo no?

Los robo-advisors son una de las tantas tendencias tecnologías que están penetrando en los negocios.

El informe Mobile Banking 2017 de Deutsche Bank Research los define como “administradores de activos digitales que ofrecen recomendaciones de inversión generadas por computadora que no se basan en la intuición humana ni dependen de decisiones humanas”. Esta automatización de la gestión trae dos beneficios importantes: la posibilidad de lograr mejores resultados y un menor costo operativo. Al no tener que pagarle a un equipo para que gestione el fondo, los llamados “roboadvisors” reducen los costos de la asesoría y permiten que personas que antes no podían pagar por la gestión profesional de activos acceda a ella. Por lo general, sus comisiones no superan el 1 por ciento.

Los roboadvisors tiene pisos de entrada bajos y resultan atractivos para los pequeños inversores. PwC, en su informe Blurred lines: How Fintech is shaping Financial Services, informó que las entidades tradicionales creen que podrían tomar hasta el 25% de sus negocios. Debido a esto, no son pocas las que se encuentran desarrollando, comprando o invirtiendo en gestores automatizados. En 2015, BlackRock compró Future Advisor, una empresa que usa algoritmos en vez de profesionales para ayudar a gestionar las inversiones de sus clientes, y Vanguard apostó por un modelo híbrido de algoritmos y humanos que ya mueve más de US$ 50.000 millones y cobra una comisión de 0,3 por ciento.

La pregunta del millón ¿funcionan?

La funcionalidad va a depende de quién sea el inversor y qué espera. Estos robots son una gran opción para los inversores de nivel inicial debido a las tarifas bajas, bajo umbral de costo y facilidad de uso. Para montos bajos, los robo-advisors puede ser una excelente opción para comenzar. Sin embargo, paa invertir a largo plazo y hacer crecer la riqueza más allá de este nivel posiblemente se requiera la experiencia y la orientación de un asesor financiero y de inversiones calificadas. Los asesores financieros brindan soluciones con un enfoque estratégico que vaya más allá de los fondos del índice es importante si se busca generar retornos extraordinarios.

Por otro lado, los robots brindan seguridad ya que suelen acomodar sus inversiones en fondos índice. Se trata de fondos de inversión de renta fija o variable que trata de replicar el comportamiento de un determinado índice del mercado, como pueden ser por ejemplo el IBEX 35, el Eurostoxx 50, el Nikkei 225 o el S&P 500 o también una determinada cesta de valores, dentro de renta variable o algún tipo de interés de referencia en el caso de renta fija.