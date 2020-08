Reuniones clandestinas: así los "agarran" in fraganti y les ponen multas de $ 11.000

La policía de Manchester utiliza drones con cámaras térmicas para detectar y clausurar fiestas clandestinas. Los drones son utilizados para monitorear el cumplimiento de las reglas locales como el distanciamiento social obligatorio. El dispositivo detecta e identifica la cantidad de personas dentro de una propiedad.

Este fin de semana, un dron detectó una fiesta clandestina en Manchester de más de 200 personas. Los jóvenes no estaban respetando el distanciamiento social y bebiendo.

“Este incidente fue completamente inaceptable e incomprensible”, dijo un inspector de la policía de Manchester. “Muchos de nosotros queremos ver a nuestros seres queridos pero tenemos que seguir cumpliendo. La aplicación de la ley es el último recurso pero por el momento solo dejaremos una advertencia. El lugar permanecerá cerrado”, declaró Jim Adams.

Greater Manchester Police and Manchester City Council obtain three month closure order following large gathering in Manchester. At around 10.10pm on Saturday 15 August 2020, police were called to a residential property on Harlow Drive, Gorton...https://t.co/cWGIPIAdxJ pic.twitter.com/Oyl3bnaLVE