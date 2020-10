Retrocede el precio del "dólar Bitcoin" y se achica la brecha con el blue: a cuánto se fue y qué pasó

Después de que el precio de Bitcoin (BTC) alcanzara los 11.720 dólares en Binance, los traders comenzaron a mostrarse ligeramente escépticos sobre la criptomoneda dominante. A pesar de la ruptura inicial por encima de dos niveles de resistencia clave a US$ 11.300 y US$ 11.500, BTC registró varios rechazos. Aunque podría ser prematuro predecir una corrección en todo el mercado, el nivel de incertidumbre en el mercado parece estar aumentando. A corto plazo, los operadores señalan el rango de US$11.200 a US$11.325 como un área de soporte crítico. Si esa región se mantiene, los analistas técnicos creen que es poco probable que se produzca una caída significativa de los precios. Pero si Bitcoin demuestra un debilitamiento del impulso por debajo de US$ 11.300, el mercado probablemente se volvería vulnerable. Aunque el impulso técnico de BTC ha ido disminuyendo, los traders generalmente ven un mayor rango de soporte de 10.600 a 10.900 dólares.

De hecho, en nuestro país se puede apreciar un retroceso de la criptomoneda, luego de varios días de tendencia alcista que hizo posicionar a la dominante de mercado por encima de los US$11.000 y generando un dólar bitcoin como opción más barata dentro de los distintos tipos de cambio cotizantes en el mercado local.

Como se puede ver en la tabla el bitcoin cotiza actualmente en los US$11.360 lo cual implica una variación bajista del 0,4% respecto a su precio de cierre del día anterior cotizado en los US$ 11.400. Al momento de la redacción la capitalización de mercado asciende a los US$ 360.200 M de los cuales bitcoin representa unos US$ 210.400 M, que representa poco más del 58%. Respecto a la capitalización de ruedas anteriores la misma ascendía a US$ 363.100 M lo cual presenta una disminución del casi el 1%, según informó BAE.

Cómo puede verse en la tabla, el dólar Bitcoin también retrocedió respecto tanto al dólar paralelo compo al contado con liquidación.