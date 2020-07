Rematan stock en EE.UU. en 2 días: ofertas de no creer para traer todo con menos impuestos y 50% menos

El cuatro de julio se celebra a menudo con viajes a la playa, barbacoas o picnics y fuegos artificiales nocturnos, pero las compras también se han convertido en un punto culminante de las vacaciones. Si bien la festividad es exclusiva del pueblo estadounidense, los argentinos se pueden sumar y aprovechar los diferentes descuentos en las tiendas en línea de los gigantes norteamericanos del e-commerce.

A través de estos descuentos que, además, se puede acumular con otras promociones como las de descuentos con cupones. Por ejemplo el caso de Honey. Disponible desde la tienda de apps de Google, y de forma gratuita, esta extensión para navegadores de internet permite a los usuarios acceder a todos los cupones de descuento que estén disponibles en ese momento; sin necesidad de hacer las búsquedas ni guardar cada uno hasta el momento de uso.

Es una buena época para aprovechar descuentos teniendo en cuenta que el Hot Sale local se pospuso.

¿Qué conviene comprar?

Amazon Echo

El gadget para tener un hogar inteligente de Amazon siempre es uno de los productos más vendido. Funciona como un hub en el centro de la casa, pudiendo recibir ordenes e interactuar con otros objetos inteligentes del hogar. Se consigue a un 20% de descuento y precio final de US$ 70.

Tablet Amazon Fire

La tableta pórtatil de Amazon es una buena inversión que permite acceder a todas la funcionalidades de un smartphone pero también de una computadora. La versión Kids, para niños, está de oferta con un 25% de descuento y se consigue por US$ 150.

Chromebook

Las notebooks y demás computadoras portátiles son muy difíciles de conseguir en Argentina a buen precio. Por eso conviene aprovechar las ofertas de afuera para hacerse con un modelo más moderno y a un precio conveniente. Esta chromebook se consigue de oferta en Amazon (con un 50% de descuento) a poco más de US$ 200.

Airpods

Los codiciados aurículares de Apple se consigue también con descuento afuera. A un precio de poco más de US$ 200.



Notebook gama media

También es posible conseguir computadoras de mejor calidad y más randimiento. Esta Asus VivoBook 15 de 15,6 pulgadas viene equipada con un procesador AMD Ryzen 3 3200U de hasta 3,5 GHz, 8 GB DDR4 de RAM, un disco 256 GB SSD y una AMD Radeon Vega 3 para video (es integrada) como así también teclado retroiluminado.

¿Cómo conviene comprar desde Argentina?

Hay diferentes maneras de comprar productos del exterior y que lleguen en tiempo y en forma al país. La más común es a través del nuevo sistema de Puerta a Puerta, que maneja el Correo Argentino. Bajo este sistema las compras realizadas en el extranjero no pueden superar los US$ 3.000 y por su "especie y cantidad" no deben hacer presumir finalidad comercial. La resolución establece que la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto de 12 envíos de US$ 50 cada uno a lo largo de 365 días.

Aunque también otra alternativa y es acudir a alguna de las startups y compañías locales que se encargan de traer productos en el exterior.

Uno de ellos es ATuCasa. Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-Commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto.

La plataforma, asimismo, también ofrece un panel de control donde el usuario puede ver el estado de su paquete, fotos y otros datos útiles como el peso y la fecha de entrega en destino. Además, la compañía está ofreciendo una promoción de US$ 10 de descuento en todas las operaciones que se hagan en las fechas cercanas al 4 de julio.

Anteriormente, Infotechnology explicó cómo está empresa te permite traer computadoras de afuera a un costo mucho más bajo que el tradicional, pudiendo tener ahorros de hasta $ 200.000 en computadoras gamer y de gama alta.

Otra alternativa es el sitio Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. A través de este sistema, se pueden aprovechar incluso las ofertas que sólo se aplican a locales físicos. A través de este sistema se puede conseguir, por ejemplo, un iPad de Apple a US$ 749 en lugar del precio estándar de US$ 1149.