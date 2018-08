"Redrado-gate": Luli Salazar lo acusó de hacer brujerías y explotó en las redes

La relación entre el economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y la modelo Luciana Salazar terminó oficialmente en marzo de este año. Sin embargo, luego del nacimiento de la hija de ella, Matilda (8 meses), se habían acercado.

Pero, una vez más, la relación parece haber pasado un nuevo punto de no retorno.

El viernes Salazar lo acusó, vía Twitter, de hacerle “brujerías” y llegó hasta a dar detalles: descubrió, dijo ella, un vaso congelado con su nombre y fecha de nacimiento en la heladera de la casa del economista.

Aca la prueba https://t.co/2qsZW3XcMT. El desmintio. Ya sabemos quien es el mentiroso no??? — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Horas después de contar esto, y ante la cantidad de preguntas de medios y usuarios de la red social, la modelo subió un audio en el que se escucha las voces de ambos.

En ese mismo audio, el propio Redrado admitió haberle hecho una “brujería” a su exnovia por recomendación de una amiga para "alejarla" de su vida.

El curioso audio comienza con una pregunta de la vedette sobre si hay helado en la heladera. Y enseguida aparece el primer cuestionamiento: “¿Qué es eso de que aparece mi nombre en un vaso? ¿Qué es eso?”, expresa angustiada Salazar.

A lo que el economista responde: “No sé, no sé que se yo. No lo sé. Es la primera vez que lo veo ahí”.

Un par de segundos después, Salazar añade: “¿Por qué no me dijiste esto? Es una brujería esto”, insiste.

En el recipiente, Salazar encontró un papel en el que estaba su nombre completo y la fecha de su nacimiento. “Quería enfriar la relación”, aseveró Salazar que le confesó Redrado.

Además, la vedette comentó por qué ingresó a la casa de Redrado grabando la conversación.

"El audio está cortado. Dura una hora y media más, yo mostré sólo la parte esa. Lo había grabado por otra cosa y eso sucedió sin imaginármelo. [Quería grabar la conversación] Porque quería dejar comprobada otra cosa: que yo le iba a pedir por favor una condición para que nos siga viendo a mí y a mi hija, porque él se confundía cada vez que nos veíamos”, remarcó.

Por último, subrayó que a partir del audio cortó todo tipo de vínculo con Redrado.

Hace algunos días, Salazar comentó que su abogada Ana Rosenfeld se iba a encargar de coordinar un régimen de visitas de Redrado a la pequeña. ¿El motivo? Pese a no ser el padre, Redrado al parecer tenía intenciones de seguir viéndola tras el escándalo y la definitiva separación. No obstante, Rosenfeld ya negó realizar ese trabajo y adelantó que “por ahora" no iniciarán ningún tipo de demanda en contra de Redrado.