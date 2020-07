Quiso vender su celular y lo salvaron de una estafa de $ 62.000: qué pasó

Esta semana se dio a conocer cómo intentaron estafar a un usuario y MercadoLibre lo "salvó". Roban dinero y productos desconociendo la compra. En esta ocasión, Dan, un porteño de 28 años, fue víctima de un intento de estafa y no tardó en viralizarse en redes sociales.

Publicación de Dan, víctima de la estafa.

A principios de año, puso a la venta su teléfono iPhone X usado en MercadoLibre a $62 mil. Dos días antes que comenzase el aislamiento obligatorio, un hombre le compró el celular. El comprador efectuó la compra a través de MercadoPago utilizando tarjeta de crédito. Acto seguido, el hombre quiso ir a buscarlo cuanto antes: acordaron a través de WhatsApp el retiro del teléfono en Once. Este paso la plataforma no lo recomienda: aceptó realizar la transacción por fuera de la plataforma y por fuera de Compra Protegida de MercadoLibre. Si la persona envía personalmente los productos deberá descargar un modelo de comprobante para probar que el producto fue entregado. Se necesitará el número de DNI, el nombre completo y la firma de quien recibe.

“Vi el cobro aprobado a través de Mercado Pago así que entregué el iPhone”, explica Dan. “Lo vino a retirar una persona que no me llamó la atención para nada y me contó que lo necesitaba porque le habían robado el celular anterior. Firmó el comprobante, se lo entregué y salió todo bien”, señala.

Apenas unas horas después de la entrega del teléfono, Dan recibió una notificación de la aplicación MercadoPago la que le pedía que no realice la entrega porque la compra fue efectuada desde una cuenta sospechosa.

En caso de ya haberla hecho, le pedían que adjunte el comprobante de pago para protegerlo ante una eventual queja o cargo indebido. El porteño envió el comprobante y se olvidó del tema: la venta no se canceló y utilizó el dinero.

Notificación oficial de MercadoPago.

Pasaron tres meses de la venta y el comprador desconoció la compra desde la tarjeta de crédito, es decir, desconoció el pago desde el banco y no desde la aplicación de MercadoPago. Dan volvió a mandar el comprobante a MercadoPago, capturas de pantalla de los mensajes con el comprador y sus “review” positivas como vendedor tres meses después. “Lo mandé y me contestaron que el comprobante no servía porque el comprador dice que ese número no coincide con su DNI y que si lo retiró fue otra persona. Pero, ¿qué pruebas tiene? ¿Alcanza con decir eso para que me saquen la plata sin consultar?”, contó el porteño estafado.

El comprador no responde mensajes. La víctima de la estafa averiguó tarde que el DNI no correspondía a la persona a la que se la vendió sino a una mujer de la ciudad de Córdoba: el vendedor del iPhone no le solicitó el DNI como MercadoLibre obliga por una cuestión de seguridad.

“Si se entrega de esta forma, el vendedor tiene la obligación de solicitar el DNI del comprador o la persona que lo esté retirando antes de hacerlo. Nosotros entendemos que cuando él entregó el paquete no pidió el DNI y anotó lo que le dijeron, que era erróneo. Lo que no podemos saber es si realmente hubo un error o si fue algo intencional por parte del comprador”, alertó MercadoLibre. A pesar de que la entrega no fue efectuada según los términos de la compañía, los 62 mil pesos a través de la plataforma MercadoPago.

En un comunicado oficial, la empresa argentina de eCommerce informó que “se revisó este caso porque se detectó que el comportamiento del comprador era sospechoso y que había hecho exactamente lo mismo en otras oportunidades. Para el vendedor, en cambio, este era el único problema que tenía en su historial. Por este motivo se suspendió al comprador, lo que significa un proceso paralelo en el cual él va a tener que justificar lo que pasó en otras oportunidades. Hay claramente un tema con las tarjetas que se repite dentro de su conducta al comprar”.

El joven porteño decidió hacer la denuncia en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y una denuncia policía por Delito de Estafa en la Comisaría Vecinal 3A. Esta última denuncia quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui en la Fiscalía N°54.

MercadoLibre analizó el comportamiento de los compradores e insta a los vendedores de la plataforma a prestar atención: si está apurado o te pide que le envíes el producto antes de pagarte o si ya no tenés stock del que compró o si cambia de dirección o modo de envío. Como también si los datos que te dio no coinciden con los que tiene en el sitio y por último si pasan unos días y no te contacta, llamalo vos para terminar de coordinar la entrega. En este caso, el comprador estaba "apurado" para recibir el producto.

Alerta por una nueva estafa de MercadoLibre: ofrecen “MercadoBlack” pero te roban las tarjetas

Se conocieron detalles de una nueva estafa virtual mediante Facebook en la que robaron tarjetas con anuncios engañosos. En esta ocasión, los anuncios robaron la identidad de la empresa argentina Mercado Libre y los ciberdelincuentes robaron datos e información sensible de víctimas. La estafa se dio a conocer gracias a la compañía ESET, que descubrió la estafa virtual y se comunicó inmediatamente con Mercado Libre, la empresa afectada.

Los ciberdelincuentes buscan robar credenciales de acceso, datos de tarjetas de crédito y el documento de identidad para entrar a las aplicaciones de MercadoLibre y Mercado Pago. El anuncio ofrecía “MercadoBlack” a aquellos socios Platinum en Visa, Mastercard o American Express, una supuesta promoción de una tarjeta exclusiva de MercadoPago.

En un principio, te piden tu usuario y contraseña de MercadoLibre para acceder, robándote tus datos personales y tu cuenta. Acto seguido, te piden que entres a la aplicación y a tu sección “Tarjetas” e ingreses los datos en esta página (básicamente que ingreses los datos de tus tarjetas de crédito) de MercadoBlack. Por último, te piden que saques foto de tu DNI para robar tus datos sensibles.

MercadoLibre fue alertado sobre la situación y se encargan de monitorear los movimientos de las tarjetas de crédito afectadas como también de seguir su evolución para constatar que no se pidan productos indeseados a su nombre.