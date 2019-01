"Quiero que mi papá tenga trabajo", el pedido de un niño que se viralizó

“Joaco” es un niño de Comodoro Rivadavia, Chubut, que escribió una carta a los Reyes Magos con un pedido acorde a los tiempos que corren: pide que su padre consiga un trabajo para comprarle “un regalo” a la madre. Para él, sólo pide “un chocolate”.

El mensaje, que se hizo viral en las redes sociales el fin de semana pasado, dice puntualmente: "Queridos reyes: Quiero pedirles que mi papá encuentre trabajo para que le podamos comprar un regalo a mamá. Yo sólo quiero un chocolate. Los amo. Joaco".

LA CARTA DE JOACO A LOS REYES MAGOS ... pic.twitter.com/quct1jIxPM — R Flores Dapkevicius (@RFLORESDAPKEVIC) 8 de enero de 2019

El pedido anterior

Es el segundo pedido de índole similar que se viraliza y, casualmente o no, proviene de la misma ciudad. Antes de Navidad, otro niño –Maycol Lanizante, de 11 años- le pidió a “Papá Noel” una prótesis para su mamá, así podía ser operada y volvía a caminar.

"En esta Navidad tan esperada te pido con todo mi corazón que a mí no me traigan nada de nada, ni regalos, ni golosinas, ni pan dulce, ni juguetes ni garrapiñadas", escribió el joven.

"Traele la prótesis que necesita para volver a caminar, es una prótesis para su rodilla, ya que quiero una mamá que pueda ir al baño, cambiarse, hacerme mi comida, que no use más una silla de ruedas. Por favor Papá Noel no te olvides, yo me voy a portar bien, te lo juro. Te voy a amar por siempre”, dijo, finalmente.

Respecto a este pedido, tuvo un final feliz. Tras hacerse conocida la carta, el intendente de la localidad chútense, Carlos Linares, se comprometió a costear el costo de la operación. Ahora la mujer, de 36 años, aguarda turno para ser operada.