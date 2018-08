Quiénes son -y cuánto tienen- las "celebrities" locales que ahorran en Bitcoin

La Argentina es uno de los países que más involucrados tiene en el mundo de las criptomonedas, desde varias aristas y más allá del Bitcoin. Se estiman, según datos de los propios usuarios que recoge el sitio Coin.Dance, los volúmenes de transacciones en criptomonedas de usuario a usuario en la Argentina rondan los $ 4 millones mensuales o lo que es igual a unos 24 bitcoins, teniendo en cuenta la última semana de junio aunque ese número asciende a más de $ 50 millones si se toma en cuenta las transacciones en las casas de cambio.

Además, existen unos 200 cajeros automáticos de Bitcoin en el país y Buenos Aires cuenta con 145 empresas, organizaciones y profesionales independientes que aceptan bitcoins por sus productos y servicios.

¿Quiénes son los famosos que se metieron de lleno a este mundo?

El Indio Solari

Después del trágico show que dio en 2017 en Olavarría, el Indio Solari estuvo bajo la mirada de todos. Según los trascendidos, el fiscal Federico Delgado pidió información a los Estados Unidos para saber si el músico posee bienes en aquel país. Sin embargo, los pedidos de investigación no sólo se vinculan con Norteamérica sino que también ARBA, el Banco Centro y la Administración Federal de Ingresos Públicos también pidieron informes para saber si el músico evadió impuestos ante la AFIP.

La información más reciente que se sumó fue que el dinero enviado a los Estados Unidos fue es formato "bitcoin". Según sostiene la denuncia al Indio, la acusación se basa en "lavado mediante una sociedad dedicada a la venta y construcción de inmuebles y envío de dinero a una cuenta bancaria a nombre de una sociedad off shore y/o el uso de los bitcoins".

Esteban Bullrich

El senador Esteban Bullrich mostró su lado más nerd cuando se conoció su declaración jurada de 2017. Entre acciones de las principales compañías de tecnología, desde Apple y Google hasta Amazon y hasta llegar a las locales como Globant, se encontraron bitcoins.

En efecto, en su declaración jurada señaló que posee al cierre del 2017 unos $233.060,40, algo así como el equivalente a 13.000 dólares. Si se toma el promedio de u$s 2632 por unidad para julio según CoinMarketCap, el actual Senador de Cambiemos en la Provincia posee la cuantiosa suma de 5 unidades de la moneda.

No sorprende tanto su interés en la criptomoneda: es licenciado en Sistemas por la Universidad CAECE.

Candela Ruggeri

La conductora y mediática Candela Ruggeri, recientemente comentó que se involucró en el mundo de las criptomonedas. Y, además, lo hizo a través de una empresa argentina: InBest. En su caso, no invirtió en Bitcoin sino en el token de la empresa, IBST, que ya tiene 30.000 inversores en la región. Y explicó sus razones para confiar: "Somos una generación que necesita resolver todo rápido. Estas plataformas nos permiten comprar criptomonedas y meternos en este mundo que es mucho más fácil y confiable que en de las inversiones más tradicionales. Somos millennials y tener cripto en un par de clics hace que todos seamos parte. Nos incluye en la economía y eso es algo que muchos jóvenes creímos que jamás iba a pasar", confesó la influencer.

Mariano Zabaleta

El ex tenista, al igual que Ruggeri, decidió apostar a al mundo de las cripto a través de la misma paltaforma virtual. "Es un sistema confiable que está cambiando la vida de mucha gente. La economía va para ese lado", comentó uno de los mejores tenistas de la argentina.

¿Conviene invertir?

A pesar de la pronunciada caída en el precio de cambio de Bitcoin y otras criptomonedas, tanto para seguidores como para economistas no es motivo de alarma. “No es una inversión de corto plazo ni para gente que quiere entrar y salir o tradear y nada más. No funciona para hacer diferencia en poco tiempo, es una inversión para pensar en el largo plazo, de 3 a 5 años. Se debería destinar una parte no superior al 10% de una cartera. Las nuevas tecnologías son muy volátiles”, explica Nicolás Litvinoff, economista y director del sitio estudinero.net.

Por su lado, Sebastián Serrando, CEO de Ripio, una de las empresas más grandes de la criptoeconomía en el país, dice que los “famosos son personas como todos y buscan una manera de ahorrar o invertir su dinero. Quedarse en moneda local no es rentable y Ripio ofrece una plataforma sencilla para acceder a la nueva economía digital”. Esta empresa ofrece un servicio ejecutivo: Ripio OTC (“over the counter”) que ofrece atención personalizada —por chat o teléfono —con una guía paso por paso. “El monto mínimo para operar en este servicio es de $ 500.000”, explica Serrano, que confirma que son varias las celebrities que se acercaron a usar este servicio: desde periodistas y empresarios hasta ganadores del Martín Fierro.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO