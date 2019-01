Quién es el trader que "enamoró" a Galperín e inspiró su filosofía "anti bancos"

En todo el mundo, los pagos digitales están ganando terreno por sobre el uso de efectivo y otros métodos tradicionales. “El uso de efectivo va a pasar a ser anacrónico”, dijo varias veces Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, quien lidera una cruzada contra el sistema de pagos actuales a través de su compañía unicornio.

En este contexto, un desafío se viralizó en las redes y desde entonces no para de sumar marcas. Se trata del "MP Challenge", un desafío para vivir tanto como se pueda usando exclusivamente transacciones de la plataforma Mercado Pago. Infotechnology contó la historia del desafío y cómo llegó a ser una tendencia en redes.

Las marcas sumándose al desafío!!! Descuentos e innovación para tod@s! #MPchallenge pic.twitter.com/64Th6PTYcr — Maria Paula Arregui (@MPArregui) 18 de enero de 2019

Mercado Pago, incluso, oficializó el desafío a través de su cuenta de Twitter.

El hombre detrás del viral

El desafío viral de Mercado Libre nació por un usuario de Twitter, @arielsbdar, que lo mencióno -medio en chiste, medio en serio- que iba a intentar pagar todo lo que pudiera con la app de MercadoPago. Hasta llego a ser parte de la promoción oficial de la campaña. "Mercado Pago estuvo muy ágil en tomar la idea y según entiendo tuvo buenos resultados en cuanto a uso", reconoce.

¡@arielsbdar propuso un día entero #SinBilletera y aceptamos el desafío! Logró pagar todo con QR desde nuestra App: el desayuno, la nafta del auto, el kiosco e incluso las compras en la carnicería y el supermercado. Ya te sumaste al #MPChallenge? pic.twitter.com/lPSwrZTtiW — mercadopago (@mercadopago) 20 de enero de 2019

El tuitero es, como su nick indica, Ariel Sbard. Es un correntino, economista empresarial por la Universidad Di Tella (con un master en negocios con orientación en fusiones y adquisiciones en HEC en Paris). "Trabaje en Rafael, un fondo de inversión en Israel, después en Allaria Ledesma en el país, haciendo trading, trabaje en fusiones y adquisiciones en Banco Macro, estuve como funcionario público en corrientes 4 meses ayudando a reestructurar una deuda y ahora trabajo en BInD como estratega de inversiones", dice en diálogo con Infotechnology.

Locura, háblame de inclusión financiera @lucasllach | Después, el emprendedor de choclos invierte los $ en Mercado Fondos con @BINDInversiones https://t.co/b5KprEPVZS — Ariel Sbdar (@arielsbdar) 19 de enero de 2019

La motivación a probar y difundir el uso de diferentes pagos digitales, nace su concepción económica. "Pagos digitales es el futuro. No obstante, es algo que se viene y el que lo pueda adoptar tempranamente va a tener ventaja. En china la gente ya paga casi todo con Wechat, hay muy poco efectivo. Los millennials cada vez más queremos tener las cosas al alcance de la mano y fácil de usar, pagos es una de esas aplicaciones. Igual que inversiones, algo que estamos haciendo entre BIND y Mercado pagos y ahora podes invertir tus pesos en 5 minutos", explica el economista.

En este sentido, el economista también tiene parte de sus ahorros en la plataforma MercadoFondo. "Lo bueno es que en un click sos inversor y que no tenes que rescatar para poder gastar, vos gastas y la guita sale del fondo, es hermoso. Lo malo es que todavía tenemos un solo fondo disponible, hay que agregarle más fondos para más tipos de inversiones, va a ir ocurriendo de a poco", reconoce.

¿Qué se va a venir después del MP Challenge?, ¿dónde hay más hay lugar para agitar las aguas de la economía?

"Inversiones es sin duda el punto donde si la economía se tranquiliza un poco va a haber mucho desarrollo. Y no me refiero a las grandes inversiones, sino a la gente que quiere ahorrar $5.000 y no sabe cómo hacerlo. Ahí va a haber mucho desarrollo", explica Sbard.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO