Quién es el nuevo "emprendedor favorito" de Macri: lo felicitó por WhatsApp y ahora es viral

Una de las características de Mauricio Macri a la hora de comunicar políticamente es el uso de redes sociales. Una de sus favoritas es WhatsApp donde más de una vez compartió mensajes relacionados a logros de la gestión o también mensajes de "vecinos" que elogian la administración Cambiemos.

En otras ocasiones, el Presidente se comunica directamente con los ciudadanos, como el fue caso de un emprendedor que recibió inesperadamente un saludo de Macri luego de que el primer mandatario conociera su emprendimiento.

"Me contaron del software que desarrollaste, te felicito por haber encontrado una oportunidad y emprender", le escribió Mauricio Macri desde su WhatsApp al emprendedor, Nicolás Pepe.

Según explicó el emprendedor en diálogo con Infotechnology, Macri conoció el emprendimiento a través del Club de emprendedores del partido de Tres de Febrero. "Formó parte de ese club y pidieron conocer algunos emprendimientos. Entre esos estaba el mio. Cuando me llego el mensaje no entendía nada pero me confirmaron que la petición vino de ahí y que sí era Macri", explicó Pepe.

¿De qué es el emprendimiento?

El emprendimiento que "enamoró" a Macri se llama SportManager pero no fue el primero. "Empecé en un emprendimiento que se llamó Onbeauty, un marketplace de productos de belleza para mujeres, pero nunca terminó de arrancar", comenta. Ese emprendimiento surgió también junto a su socio actual Hugo Teijiz, a quien busco en un primer momento para suplir la parte técnica de los emprendimientos.

La siguiente idea surgió por los problemas que el propio Pepe veía en su gimansio habitual. "Tarjetas de plástico que se perdían, imposible sacar un turno de forma remota, no se podían ver las rutinas a distancia, etcétera", enumera el emprendedor. La respuesta a esto fue SportManager: un software de gestión y asistencia para gimansios que permite digitalizar casi todo la operatoria. Una estrategia que cuadra bien con la filosfía de "modernización del Estado" por parte de la coalición Cambiemos.

Este software permite a las cadenas de gimansio llevar todas sus operaciones a la nube. Los clientes reciben un usuario y una contraseña para acceder a un backend de gestión provistó por la startup. Desde ahí, puede generar diferentes servicios para sus propios clientes: reservar clases, asignar rutinas, etcétera. Incluso, el servicio también ofrece una app personalizada para cada gimnasio con diferentes funciones.

La idea surgió en 2017 cuando también se desarrollo el primer MVP (producto viable mínimo).

Ya para 2018, esta startup contaba con la primera versión estable y con 10 clientes fijos en Capital Federal. Tras ese primer salto, el producto se exportío rápidamente a varios países de América latina como Uruguay, Chile, Panamá o Guatemala. "La empresa nació con financiación 100% nuestra. El año que viene pensamos abrir mercados en Estados Unidos y Europa", afirma el CEO de la compañía.